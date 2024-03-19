Вот почему осыпается слива: названы 4 основные причины

Почему осыпаются сливы

1:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Часто недозревшие сливы начинают осыпаться на землю, что вызывает разочарование, учитывая их вкус и полезные свойства. Садовод Ирина в Дзен-канале "Росток: заметки садовода" рассказал о самых частых причинах проблемы.

Фото: Own work by AxmanP2 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Недостаточный полив. И-за неглубокой корневой системы слива требует частого и обильного полива. Недостаток влаги может привести к мелким и осыпающимся плодам.

Неправильное питание. Сливы нуждаются в удобрениях даже в плодородной почве, чтобы сохранить плодовые ягоды. Недостаток азота или калия может вызвать мелкие и осыпающиеся плоды.

Проблемы с опылением. Желательно сажать рядом сливы совместимых сортов, чтобы обеспечить опыление. Без опыления плоды могут не развиваться нормально.

Наличие вредителей. Например, сливовая плодожорка может быть особенно разрушительной.

Также могут возникать и непреодолимые причины, такие как сильные морозы, повреждающие деревья и урожай.

Чтобы решить проблему осыпания слив, стоит обратить внимание на эти факторы и принять соответствующие меры.

Ранее мы рассказали, что посадить под яблоней.