Вот что нужно посадить под яблоней: эффективно используйте пространство

Многие садоводы знакомы с концепцией совместных посадок, где некоторые растения успешно сосуществуют, обеспечивая друг другу защиту от вредителей, улучшая качество почвы и другие преимущества. Однако не все комбинации растений являются благоприятными из-за сходных болезней и конкуренции за питательные вещества. В этой статье мы рассмотрим, какие растения могут быть посажены рядом с яблоней для взаимной пользы, а какие следует избегать.

Фото: https://www.flickr.com/photos/11399912@N00/8145430 by Bev Sykes from Davis, CA, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.