Вот что нужно посадить под яблоней: эффективно используйте пространство

Что посадить под яблоней

Многие садоводы знакомы с концепцией совместных посадок, где некоторые растения успешно сосуществуют, обеспечивая друг другу защиту от вредителей, улучшая качество почвы и другие преимущества. Однако не все комбинации растений являются благоприятными из-за сходных болезней и конкуренции за питательные вещества. В этой статье мы рассмотрим, какие растения могут быть посажены рядом с яблоней для взаимной пользы, а какие следует избегать.

Фото: https://www.flickr.com/photos/11399912@N00/8145430 by Bev Sykes from Davis, CA, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Удачные совместные посадки:

Пижма: отпугивает вредителей и приносит пользу, защищая яблони от тли.

Чистотел: обладает защитными свойствами от тли.

Бархатцы: эффективно отпугивают нежелательных гостей.

Клевер: обогащает почву азотом и привлекает пчел для опыления.

Хосты или пионы: предоставляют защиту от ветра и предпочитают полутень.

Зелень (салат, шпинат, щавель): процветает в полутени.

Неудачные совместные посадки:

Пряные травы (мята, базилик, шалфей, петрушка): могут негативно повлиять на урожай яблонь.

Подсолнухи: высвобождают вещества, замедляющие питание соседних растений.

Ландыши и барвинок: их корни могут конкурировать за питание с яблонями.

Розы: требуют много питательных веществ и могут мешать сбору яблок.

Рябина и черемуха: привлекают вредителей, вредных для яблонь.

Калина и берёза: потребляют много влаги, что может быть вредно для яблонь.

Помните, что правильный выбор соседей для яблони может повлиять на её рост и урожайность.