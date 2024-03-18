Вот что нужно посадить под яблоней: эффективно используйте пространство

Многие садоводы знакомы с концепцией совместных посадок, где некоторые растения успешно сосуществуют, обеспечивая друг другу защиту от вредителей, улучшая качество почвы и другие преимущества. Однако не все комбинации растений являются благоприятными из-за сходных болезней и конкуренции за питательные вещества. В этой статье мы рассмотрим, какие растения могут быть посажены рядом с яблоней для взаимной пользы, а какие следует избегать.
Удачные совместные посадки:
Пижма: отпугивает вредителей и приносит пользу, защищая яблони от тли.
Чистотел: обладает защитными свойствами от тли.
Бархатцы: эффективно отпугивают нежелательных гостей.
Клевер: обогащает почву азотом и привлекает пчел для опыления.
Хосты или пионы: предоставляют защиту от ветра и предпочитают полутень.
Зелень (салат, шпинат, щавель): процветает в полутени.
Неудачные совместные посадки:
Пряные травы (мята, базилик, шалфей, петрушка): могут негативно повлиять на урожай яблонь.
Подсолнухи: высвобождают вещества, замедляющие питание соседних растений.
Ландыши и барвинок: их корни могут конкурировать за питание с яблонями.
Розы: требуют много питательных веществ и могут мешать сбору яблок.
Рябина и черемуха: привлекают вредителей, вредных для яблонь.
Калина и берёза: потребляют много влаги, что может быть вредно для яблонь.
Помните, что правильный выбор соседей для яблони может повлиять на её рост и урожайность.
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