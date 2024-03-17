Посадите это в приствольный круг деревьев: используйте эффективно эти клочки земли — красота и польза одновременно

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Что посадить в приствольный круг деревьев

1:14
Садоводство » Советы

На участке, где растут деревья, обычно есть пустое место вокруг ствола. Забота об этом пространстве чаще всего сводится к прополке и рыхлении почвы. Чтобы не оставлять это место пустым, посадите некоторые культуры.

Что посадить в приствольный круг деревьев
Фото: Cliché personnel - own work by Spedona (Spedona) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Полезная зелень, такая как чеснок и лук, в том числе чернушка, может быть посажена в приствольный круг. Эти растения берут питание из поверхностных слоев почвы, что не повредит корням дерева. Кроме того, чеснок и лук могут служить профилактическим средством против вредителей. Также туда можно посадить салат, петрушку и укроп.

Цветы всегда придают участку радость и красоту. В приствольный круг подойдут только низкорослые цветочки, такие как первоцветы и многолетники, например, примулы, ветреница и бархатцы. Избегайте посадки пионов и роз, чтобы не повредить деревья.

Сидераты, которые обычно высевают на грядки и в теплицы, могут также быть посеяны в приствольный круг. Они могут выглядеть декоративно во время цветения и насыщать почву азотом, а также служить мульчей, защищая корневую систему деревьев от заморозков.  

Ранее мы рассказали, что посадить рядом с малиной.

Что посадить в приствольные круги деревьев. Красота и польза одновременно.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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