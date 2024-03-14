Отличные соседи малины: они защитят её от вредителей и грибковых инфекций

Что посадить рядом с малиной

0:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Рядом с этими растениями малина ладит и хорошо растёт. О них рассказал опытный садовод в своём Дзен-канале "В саду у Валентинки".

Фото: Own work by Vassil is licensed under public domain

Бобовые культуры (горох, фасоль, клевер). Идеальные компаньоны для малины! Они обогащают почву азотом, который так любит малина, и создают тенистую завесу, защищая корни от зноя.

Пряные травы (шалфей, мята, чабрец). С ароматными травами малина защищена от вредителей, таких как тля и малинная стеклянница, благодаря их запаху. Они не конкурируют за свет и питание.

Лук, чеснок. Эти растения являются отличными защитниками малины от насекомых и грибковых болезней. Их резкий запах отпугивает вредителей.

Посадка лука и чеснока вблизи малины поможет как улучшить урожай, так и обеспечить ей надёжную защиту.

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