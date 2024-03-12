Этот сорт томатов никогда не болеет и даёт хороший урожай: садовница из Урала рассказала об опыте выращивания

Кумато — это вариация томата с некоторыми отличиями

0:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

"Кумато" — это вариация томата с некоторыми отличиями от обычного. Садовница из Урала Галина в своём Дзен-канале "Галина-садовод любитель" поделилась, что её привлекает экзотика в этом сорте.

Фото: Own work by Fructibus is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Он выращивается так же, как и обычные помидоры — через рассаду.

Огороднице понравились в сорте следующие особенности:

Это не гибрид, а сорт, что позволяет сохранять семена.

Сорт никогда не болеет и даёт хороший урожай.

"Кумато" обладает сладким вкусом.

Благодаря толстой кожуре томаты хранятся до нового года при комнатной температуре, не портятся, лишь иногда корка немного подсыхает.

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