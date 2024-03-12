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Этот сорт томатов никогда не болеет и даёт хороший урожай: садовница из Урала рассказала об опыте выращивания

Кумато — это вариация томата с некоторыми отличиями

0:46
Садоводство » Овощи

"Кумато" — это вариация томата с некоторыми отличиями от обычного. Садовница из Урала Галина в своём Дзен-канале "Галина-садовод любитель" поделилась, что её привлекает экзотика в этом сорте.

Кумато — это вариация томата с некоторыми отличиями
Фото: Own work by Fructibus is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Он выращивается так же, как и обычные помидоры — через рассаду.

Огороднице понравились в сорте следующие особенности:

  • Это не гибрид, а сорт, что позволяет сохранять семена.
  • Сорт никогда не болеет и даёт хороший урожай.
  • "Кумато" обладает сладким вкусом.
  • Благодаря толстой кожуре томаты хранятся до нового года при комнатной температуре, не портятся, лишь иногда корка немного подсыхает.

Ранее мы рассказали о сортах моркови, которые созревают через 90 дней после появления всходов.

ТОМАТ КУМАТО. №396. ДЕГУСТАЦИЯ. Ольга Чернова.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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