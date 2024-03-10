Эти сорта моркови созревают уже через 90 после появления всходов: яркие, сочные, ровные — выбор дачников

Сорта моркови "Абако F1", "Каротель", "Каскад F1"

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Ранние сорта моркови созревают уже через 90-100 дней после появления всходов, что делает их идеальным выбором для регионов с коротким летом и тех, кто хочет получить урожай раньше. Однако они обычно хранятся не так хорошо, как более поздние сорта, и содержат меньше сахаров. Даём подборку из трёх ранних сортов.

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"Каротель". Имеет коническую форму с тупым кончиком, что облегчает его извлечение из грунта. Корнеплоды длиной от 9 до 15 см, полностью погружены в почву и весят от 80 до 160 граммов. Мякоть моркови очень сочная, оранжевого цвета и обладает отличным вкусом. Этот сорт ценится за стабильную урожайность (2-4 кг/кв.м) и высокое содержание каротина.

"Абако F1". Этот сорт привлекает внимание своим красивым внешним видом, а также хорошим вкусом и отличной урожайностью. Корнеплоды выровненные, красно-оранжевого цвета, длиной от 14 до 16 см и диаметром от 4 до 5 см. По данным производителя, морковь "Абако F1" неплохо хранится. Растения устойчивы к альтернариозу.

"Каскад F1". Этот гибрид моркови обладает стабильной урожайностью. Корнеплоды выровненные, ярко-оранжевые, гладкие, весом от 100 до 200 граммов. Они устойчивы к растрескиванию, а их сладкая мякоть идеально подходит для приготовления сока. Урожайность составляет от 2,5 до 3,9 кг/кв.м.

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