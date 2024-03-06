Ветки дают по 12 томатов каждая: этот сорт помидоров радует обильным плодоношением - устойчив к болезням, подходит для консервации

Сорт томатов "Леденец"

0:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Этот сорт томатов является среднепоздним и высокоурожайным. В теплице кусты вырастают до 160-180 см с прочными стеблями, в открытом грунте их размеры меньше — до 80 см с подвязкой. Созревание плодов занимает 3,5-4 месяца. Речь о сорте "Леденец".

Фото: Own work by Sanjay Acharya is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Плоды окрашены в красный цвет с ярко-оранжевыми полосками по бокам. Каждая ветка может дать до 10-12 томатов, если формировать кусты в 4 стебля и удалять лишние пасынки. Регулярный полив тёплой водой и подкормки способствуют обильному плодоношению. Сорт обладает хорошей устойчивостью к болезням и вредителям. Плоды этого томата массой 37-40 г, подходят для консервации и транспортировки благодаря плотной шкурке и мягкой мякоти.