Идеален для консервации: этот сорт томатов даёт вкусные и сладкие помидоры — не трескаются и хорошо хранятся

Садовница Данута Иосифовна в своём Дзен-канале рассказал об урожайных сортах томатов. Она выделила сорт "Маруся". Он является среднеспелым, урожай можно получить через 115 дней после всходов.
Куст достигает высоты до 80 см и хорошо подходит для консервации. Плоды окрашиваются в тёмно-красный цвет, весом до 100 грамм, сочные и сладкие на вкус. Отлично переносят хранение и не трескаются.
Ранее мы рассказали об идеальных сортах огурцов для засолки.
Одуванчики – это настойчивые и некапризные сорняки, которые способны быстро распространяться и захватывать наш садовый участок. Их ярко-желтые цветы, кажется, могут оживить любое пространство, но многие садоводы видят в них лишь неприятность, которую следует преодолеть. В данной статье мы рассмотрим эффективные способы избавления от одуванчиков и предложим несколько советов по профилактике их повторного появления.