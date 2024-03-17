Идеален для консервации: этот сорт томатов даёт вкусные и сладкие помидоры — не трескаются и хорошо хранятся

Сорт томатов "Маруся"

0:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Садовница Данута Иосифовна в своём Дзен-канале рассказал об урожайных сортах томатов. Она выделила сорт "Маруся". Он является среднеспелым, урожай можно получить через 115 дней после всходов.

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Куст достигает высоты до 80 см и хорошо подходит для консервации. Плоды окрашиваются в тёмно-красный цвет, весом до 100 грамм, сочные и сладкие на вкус. Отлично переносят хранение и не трескаются.

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