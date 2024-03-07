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Эти сорта огурцов долго плодоносят и идеальны для засолки: топ-3 назвала огородница с 30-летним стажем

Гибриды огурцов "Компонист Р3 F1", "Мальчик с пальчик F1", "Бэби-мини F1"

0:57
Садоводство » Советы

Эти сорта огурцов отличаются продолжительным плодоношением. Подборкой поделилась огородница с 30-летним стажем.

Гибриды огурцов "Компонист Р3 F1", "Мальчик с пальчик F1", "Бэби-мини F1"
Фото: commons.wikimedia. org by MOs810 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Садовница рекомендует гибрид "Компонист Р3 F1" голландской селекции. Этот сорт выделяется мелкими пупырчатыми огурцами отличного вкуса, стойкостью к различным погодным условиям и продолжительным плодоношением.

Ещё один замечательный сорт гибрид "Мальчик с пальчик F1" отечественной селекции. Он устойчив к холоду и обладает отличным вкусом, демонстрируя высокую урожайность при любых условиях.

Садовница также любит сажать гибрид — "Бэби-мини F1" голландской селекции. Эти маленькие огурчики, лишённые колючек. Они отлично подходят для засолки. Сорт начинает плодоносить рано и продолжает это долго, идеально подходя для маринования.

Ранее мы рассказали о сортах огурцов для выращивания в холодных регионах.

🧐 Обзор на огурец 🥒 " Беби мини" F1 от Первые семена
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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