Эти сорта огурцов долго плодоносят и идеальны для засолки: топ-3 назвала огородница с 30-летним стажем

Эти сорта огурцов отличаются продолжительным плодоношением. Подборкой поделилась огородница с 30-летним стажем.
Садовница рекомендует гибрид "Компонист Р3 F1" голландской селекции. Этот сорт выделяется мелкими пупырчатыми огурцами отличного вкуса, стойкостью к различным погодным условиям и продолжительным плодоношением.
Ещё один замечательный сорт гибрид "Мальчик с пальчик F1" отечественной селекции. Он устойчив к холоду и обладает отличным вкусом, демонстрируя высокую урожайность при любых условиях.
Садовница также любит сажать гибрид — "Бэби-мини F1" голландской селекции. Эти маленькие огурчики, лишённые колючек. Они отлично подходят для засолки. Сорт начинает плодоносить рано и продолжает это долго, идеально подходя для маринования.
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