Эти сорта огурцов долго плодоносят и идеальны для засолки: топ-3 назвала огородница с 30-летним стажем

Гибриды огурцов "Компонист Р3 F1", "Мальчик с пальчик F1", "Бэби-мини F1"

0:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Эти сорта огурцов отличаются продолжительным плодоношением. Подборкой поделилась огородница с 30-летним стажем.

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Садовница рекомендует гибрид "Компонист Р3 F1" голландской селекции. Этот сорт выделяется мелкими пупырчатыми огурцами отличного вкуса, стойкостью к различным погодным условиям и продолжительным плодоношением.

Ещё один замечательный сорт гибрид "Мальчик с пальчик F1" отечественной селекции. Он устойчив к холоду и обладает отличным вкусом, демонстрируя высокую урожайность при любых условиях.

Садовница также любит сажать гибрид — "Бэби-мини F1" голландской селекции. Эти маленькие огурчики, лишённые колючек. Они отлично подходят для засолки. Сорт начинает плодоносить рано и продолжает это долго, идеально подходя для маринования.

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