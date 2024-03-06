Эти сорта огурцов хорошо растут и в суровом климате: холод не мешает им плодоносить - огородница с Урала выбирает их

Если вы ищете лучшие огурцы для выращивания на Урале в открытом грунте, то вам стоит обратить внимание на эти сорта. Климат на Урале довольно суровый и переменчивый. Заморозки могут угрожать до первой декады июня, а в августе уже начинаются прохладные утренние туманы. Поэтому для получения достойного урожая огурцов на Урале рекомендуется выбирать специально адаптированные для этого региона разновидности овоща.
Огородница с Урала в своём Дзен-канале "Сосед-Домосед" делится сортами для выращивания в этом регионе. Она рекомендует обратить внимание на сорт "Шмель". Рекомендуется сажать один-два куста на каждые 10 кустов других гибридов, так как многие из них формируют только женские цветки. Огурцы гибрида "Шмель" особенно подходят для употребления в свежем виде и в салатах. Если вы собираетесь посадить несколько кустов "Шмеля", то для лучшего опыления рекомендуется разместить их по одному в разных концах грядки.
"Маринда F1" - раннеспелый гибрид огурцов, который созревает за 40-45 дней. Он подходит для выращивания на Урале в открытом грунте и может быть посажен в любой тип почвы. Зеленцы имеют средний размер около 11-12 см и вес около 110-120 грамм. Они цилиндрической формы и имеют много бугорков. Плоды хорошо подходят для засолки и консервирования. Растение является мощным и не требует опыления.
"Аякс F1" - это раннеспелый гибрид огурцов, который даёт обильный урожай и имеет отличный вкус как в свежем, так и в консервированном виде. Гибрид является пчелоопыляемым. Вес плода составляет около 100 грамм.
Рододендрон, медуница, фуксия будут отлично расти в тени.