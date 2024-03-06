Эти сорта огурцов хорошо растут и в суровом климате: холод не мешает им плодоносить - огородница с Урала выбирает их

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Гибриды огурцов "Шмель", "Маринда F1", "Аякс F1" подходят для выращивания на Урале

1:46
Садоводство » Овощи

Если вы ищете лучшие огурцы для выращивания на Урале в открытом грунте, то вам стоит обратить внимание на эти сорта. Климат на Урале довольно суровый и переменчивый. Заморозки могут угрожать до первой декады июня, а в августе уже начинаются прохладные утренние туманы. Поэтому для получения достойного урожая огурцов на Урале рекомендуется выбирать специально адаптированные для этого региона разновидности овоща.

Гибриды огурцов "Шмель", "Маринда F1", "Аякс F1" подходят для выращивания на Урале
Фото: Own work by Svklimkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Огородница с Урала в своём Дзен-канале "Сосед-Домосед" делится сортами для выращивания в этом регионе. Она рекомендует обратить внимание на сорт "Шмель". Рекомендуется сажать один-два куста на каждые 10 кустов других гибридов, так как многие из них формируют только женские цветки. Огурцы гибрида "Шмель" особенно подходят для употребления в свежем виде и в салатах. Если вы собираетесь посадить несколько кустов "Шмеля", то для лучшего опыления рекомендуется разместить их по одному в разных концах грядки.

"Маринда F1" - раннеспелый гибрид огурцов, который созревает за 40-45 дней. Он подходит для выращивания на Урале в открытом грунте и может быть посажен в любой тип почвы. Зеленцы имеют средний размер около 11-12 см и вес около 110-120 грамм. Они цилиндрической формы и имеют много бугорков. Плоды хорошо подходят для засолки и консервирования. Растение является мощным и не требует опыления.

"Аякс F1" - это раннеспелый гибрид огурцов, который даёт обильный урожай и имеет отличный вкус как в свежем, так и в консервированном виде. Гибрид является пчелоопыляемым. Вес плода составляет около 100 грамм.

Огурец Шмель (Огурец). Краткий обзор, описание характеристик, где купить семена cucumis sativus
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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