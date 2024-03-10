Мощный, непоколебимый и раннеспелый сорт баклажанов: даёт плоды по 200 граммов, растёт при нехватке света и тепла

Сорт баклажанов "Кавалер F1" - мощный и раннеспелый

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Мощный и непоколебимый — этому раннеспелому (90-95 дней) гибриду нипочём болезни и погодные аномалии. Речь о "Кавалере F1".

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Он приносит отменный урожай вытянутых (до 26 см) плодов массой 200-220 г, несмотря на нехватку света и тепла. Кусты высотой до 1 м с крепкими побегами способны вытянуть большое количество завязей. Одинаково хорошо себя чувствуют как в теплице, так и в открытом грунте. Баклажаны вкусные, плотные, с белой мякотью.

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