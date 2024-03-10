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Мощный, непоколебимый и раннеспелый сорт баклажанов: даёт плоды по 200 граммов, растёт при нехватке света и тепла

Сорт баклажанов "Кавалер F1" - мощный и раннеспелый

0:39
Садоводство » Овощи

Мощный и непоколебимый — этому раннеспелому (90-95 дней) гибриду нипочём болезни и погодные аномалии. Речь о "Кавалере F1".

Сорт баклажанов "Кавалер F1" - мощный и раннеспелый
Фото: Own work by Македонец is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Он приносит отменный урожай вытянутых (до 26 см) плодов массой 200-220 г, несмотря на нехватку света и тепла. Кусты высотой до 1 м с крепкими побегами способны вытянуть большое количество завязей. Одинаково хорошо себя чувствуют как в теплице, так и в открытом грунте. Баклажаны вкусные, плотные, с белой мякотью.

Ранее мы рассказали о гигантском сорте томатов.

 

Секреты успешной посадки баклажанов - Абакан 24
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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