Плоды по 500 г каждый: этот сорт томатов любят огородники за морозоустойчивость и хороший урожай

Этот сорт томатов отличается великолепными крупными плодами. Речь идёт о сорте "Сто пудов".
Его можно вырастить как на открытом грунте, так и в теплице. Стоит отметить, что кусты этого сорта могут достигать двух метров в высоту, поэтому для тех, кто предпочитает выращивать томаты без поддержки, этот сорт не подойдёт.
Кусты отлично переносят кратковременные изменения температуры, не нанося вреда образованию завязей и развитию растения. Однако, при продолжительном холодном периоде, особенно на открытом воздухе, рекомендуется накрыть кусты укрытием, чтобы сохранить растения и урожай.
Этот сорт томатов относится к среднеспелым, однако его плодоношение продолжительное. При хорошем уходе и подходящих погодных условиях последние плоды можно собирать до середины или конца октября, если томаты выращиваются на открытом грунте. В теплице плоды можно собирать даже до начала первых заморозков.
Томаты этого сорта имеют оригинальную грушевидную форму и могут достигать массы до 500 граммов. Они красного цвета, отличаются прочностью и плотностью, что обеспечивает их относительно длительное хранение и транспортировку.
С одного квадратного метра этот сорт дает около 10 кг плодов, что позволяет создать значительные запасы, пишет садовод Дзен-канала "Азбука огородника".
Вкус этого сорта томатов обычный, с лёгкой кислинкой. Они не подходят для консервирования, но прекрасно подходят для употребления в свежем виде и для приготовления зимних салатов.
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