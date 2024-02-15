6 идеальных "соседей" для укропа: и ему дают расти хорошо, и сами пользу извлекают

Умное соседство: Какие растения делают идеальных "компаньонов" для укропа в огороде

1:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Каждый садовод понимает важность выбора правильных "соседей" для своих растений на грядках. Правильное распределение растений помогает избежать переплетения корней, снижает тень, и предотвращает атаки вредителей. Рассмотрим, какие культуры являются наилучшими "компаньонами" для укропа в огороде.

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Лук: Укроп и лук — отличная пара. Ароматные кустики укропа, размещенные рядом с луком, не только защищают укроп от вредителей, но и обеспечивают лук необходимой тенью от солнца.

Капуста: Укроп является идеальным соседом для различных видов капусты. Его присутствие отпугивает белокрылку, а зонтики укропа создают тень, способствуя здоровому росту кочанов.

Свёкла: Укроп и свёкла также образуют выигрышное сочетание. Укроп убирают раньше, чем свёклу, и его удаление помогает разрыхлить почву, способствуя лучшему росту свёклы. К тому же, аромат укропа делает свёклу более сладкой и вкусной.

Клубника: Близкое соседство укропа и клубники приносит взаимные выгоды. Клубника процветает в полутени укропа, а аромат укропа отпугивает слизней, защищая ягоды.

Огурцы: Укроп и огурцы — идеальное сочетание. Укроп стимулирует рост огурцов, привлекая полезных насекомых. Оба растения даже требуют одинакового полива.

Кабачки: Кабачки и укроп — еще одна успешная пара. Укроп не только защищает кабачки от солнца, но и привлекает опыляющих насекомых, обеспечивая богатый урожай.