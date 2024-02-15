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6 идеальных "соседей" для укропа: и ему дают расти хорошо, и сами пользу извлекают

Умное соседство: Какие растения делают идеальных "компаньонов" для укропа в огороде

1:35
Садоводство » Советы

Каждый садовод понимает важность выбора правильных "соседей" для своих растений на грядках. Правильное распределение растений помогает избежать переплетения корней, снижает тень, и предотвращает атаки вредителей. Рассмотрим, какие культуры являются наилучшими "компаньонами" для укропа в огороде.

Умное соседство: Какие растения делают идеальных "компаньонов" для укропа в огороде
Фото: Unsplash by J A Y J A Y is licensed under public domain

Лук: Укроп и лук — отличная пара. Ароматные кустики укропа, размещенные рядом с луком, не только защищают укроп от вредителей, но и обеспечивают лук необходимой тенью от солнца.

Капуста: Укроп является идеальным соседом для различных видов капусты. Его присутствие отпугивает белокрылку, а зонтики укропа создают тень, способствуя здоровому росту кочанов.

Свёкла: Укроп и свёкла также образуют выигрышное сочетание. Укроп убирают раньше, чем свёклу, и его удаление помогает разрыхлить почву, способствуя лучшему росту свёклы. К тому же, аромат укропа делает свёклу более сладкой и вкусной.

Клубника: Близкое соседство укропа и клубники приносит взаимные выгоды. Клубника процветает в полутени укропа, а аромат укропа отпугивает слизней, защищая ягоды.

Огурцы: Укроп и огурцы — идеальное сочетание. Укроп стимулирует рост огурцов, привлекая полезных насекомых. Оба растения даже требуют одинакового полива.

Кабачки: Кабачки и укроп — еще одна успешная пара. Укроп не только защищает кабачки от солнца, но и привлекает опыляющих насекомых, обеспечивая богатый урожай.

Автор Арина Горшенина
Арина Горшенина — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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