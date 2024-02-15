6 идеальных "соседей" для укропа: и ему дают расти хорошо, и сами пользу извлекают

Каждый садовод понимает важность выбора правильных "соседей" для своих растений на грядках. Правильное распределение растений помогает избежать переплетения корней, снижает тень, и предотвращает атаки вредителей. Рассмотрим, какие культуры являются наилучшими "компаньонами" для укропа в огороде.
Лук: Укроп и лук — отличная пара. Ароматные кустики укропа, размещенные рядом с луком, не только защищают укроп от вредителей, но и обеспечивают лук необходимой тенью от солнца.
Капуста: Укроп является идеальным соседом для различных видов капусты. Его присутствие отпугивает белокрылку, а зонтики укропа создают тень, способствуя здоровому росту кочанов.
Свёкла: Укроп и свёкла также образуют выигрышное сочетание. Укроп убирают раньше, чем свёклу, и его удаление помогает разрыхлить почву, способствуя лучшему росту свёклы. К тому же, аромат укропа делает свёклу более сладкой и вкусной.
Клубника: Близкое соседство укропа и клубники приносит взаимные выгоды. Клубника процветает в полутени укропа, а аромат укропа отпугивает слизней, защищая ягоды.
Огурцы: Укроп и огурцы — идеальное сочетание. Укроп стимулирует рост огурцов, привлекая полезных насекомых. Оба растения даже требуют одинакового полива.
Кабачки: Кабачки и укроп — еще одна успешная пара. Укроп не только защищает кабачки от солнца, но и привлекает опыляющих насекомых, обеспечивая богатый урожай.
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