Важная часть ухода: рассказываем об осенних удобрениях

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Как вносить осенние удобрения под плодовые деревья

2:47
Садоводство » Советы

Осенние удобрения являются важной частью ухода за плодовыми деревьями и ягодными кустарниками. Правильное внесение удобрений поможет растениям подготовиться к зимнему периоду, укрепить иммунитет и получить достаточное количество питательных веществ для будущего роста и развития. Рассмотрим основные аспекты внесения осенних удобрений под плодовые деревья и ягодные кустарники.

Как вносить осенние удобрения под плодовые деревья
Фото: https://agro-sales.ru/

Перед внесением удобрений важным является подготовка грунта. После уборки падающих листьев необходимо удалить сорную растительность и разрыхлить почву вокруг деревьев и кустарников. Разрыхление поможет проникновению удобрений в глубину почвы и улучшит круговое движение питательных веществ.

Одним из ключевых компонентов осенних удобрений является азот. Азот способствует активному росту растений и подготовке их к зимнему периоду. Осенние удобрения с высоким содержанием азота подходят для использования под плодовыми деревьями и ягодными кустарниками. Рекомендуется применять удобрения с содержанием азота не менее 10-15%.

Калий и фосфор — важные компоненты удобрений, необходимые для правильного развития плодовых деревьев и ягодных кустарников. Калий обеспечивает устойчивость растений к заморозкам и болезням, улучшает качество плодов и ускоряет их созревание. Фосфор способствует развитию корневой системы и повышению устойчивости растений к зимним морозам.

Осенние удобрения можно вносить в нескольких формах: в виде гранул, порошка или жидкого раствора. Выбор формы удобрений зависит от предпочтений садовода и потребностей растений. Гранулированные удобрения можно равномерно распределить вокруг ствола дерева или кустарника и затем внести в почву с помощью воды или небольших разрыхлений почвы. Порошкообразные удобрения можно смешать с водой и внести в почву с помощью полива. Жидкие удобрения можно наносить на почву с помощью опрыскивателя или поливать растения.

Не рекомендуется вносить слишком большое количество удобрений или превысить рекомендуемую дозу. Это может привести к перегрузке растений питательными веществами и негативно сказаться на их здоровье. Рекомендуется следовать инструкциям, указанным на упаковке удобрений, и консультироваться с опытными садоводами или специалистами по агрономии, чтобы определить оптимальную дозу для ваших растений.

Внесение осенних удобрений под плодовые деревья и ягодные кустарники является важной частью ухода за растениями. Правильное внесение удобрений поможет растениям подготовиться к зиме, повысить их иммунитет и обеспечить достаточное количество питательных веществ для будущего роста и развития.

Чем, когда и как подкормить плодовые деревья и кустарники
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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