Эффективные приемы: Как правильно подкормить смородину пищевой содой

1:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Неправильный уход за смородиной может серьезно повлиять на урожайность, привести к заболеваниям куста и даже вызвать гибель от нападения вредителей.

Фото: commons.wikimedia. org by Rasbak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

В данной статье мы расскажем о методе подкормки смородины, который не только доступен и прост в использовании, но и безопасен как для куста, так и для будущего урожая ягод — подкормке с использованием пищевой соды.

Дозировка: С использованием пищевой соды можно значительно увеличить урожайность и улучшить вкусовые качества ягод. Важно соблюдать дозировку, поскольку избыток таких добавок может замедлить рост растения. Раствор приготавливается перед поливом, смешивая 1 столовую ложку соды с 1 ведром теплой воды. На каждый куст уходит 0,5 литра полученного раствора.

Когда вносить: Подкормку лучше проводить в период формирования завязей, но также можно использовать внекорневую подкормку для стимуляции роста побегов. В этом случае готовится смесь: 10 литров воды, 500 грамм дрожжей, 100 грамм соды. Состав оставляется в теплом месте до завершения брожения, после чего обрабатываются побеги.

Обработка почвы: Пищевая сода также может помочь в понижении кислотности почвы. После обрезки кустарника, внесите 100 грамм соды на 1 квадратный метр почвы и тщательно разрыхлите грунт. Другой вариант — смешать 1 стакан древесной золы с 2 столовыми ложками соды и равномерно присыпать почву, затем обильно полить.

Борьба с вредителями: Для борьбы с гусеницами, тлями, клещами, а также предотвращения развития парши, гнили и мучнистой росы используйте содовый раствор. Лучше всего производить обработку вечером для максимальной эффективности.