Дачники-ветераны знают, как отогнать мух и прочую пакость от дачного туалета на участке

На дачных участках часто сталкиваются с проблемой насекомых, особенно вокруг туалетных сооружений, где мухи и москиты создают настоящие беспокойства. Однако опытные дачники предпринимают различные шаги, чтобы не просто изгнать, а навсегда избавиться от этих неприятных соседей.
Фото: commons.wikimedia. org by Rhin Mo Zilba is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Существует простой и естественный способ избавиться от надоедливых насекомых — достаточно посадить несколько видов растений рядом с туалетом.
Полынь:
Сильное растение, обладающее характерным запахом, способным моментально выгнать насекомых.
Устойчива к заморозкам и засухе, идеально подходит для сада.
Мята:
Обыкновенная мята — эффективный способ борьбы с мухами.
Листья можно использовать для чая, однако следует учесть, что растение может быстро распространиться по всему участку.
Тимьян:
Это растение выживает на любой почве и обладает способностью отталкивать насекомых.
Одурманивающий аромат тимьяна эффективно изгоняет мух с вашего участка.
Душица:
Многофункциональное растение, являющееся лекарством, красителем и отпугивателем насекомых.
Прост в уходе и несложен в выращивании.
Мелисса:
Разовая посадка мелиссы достаточна для последующей защиты от вредных насекомых.
Снимает мышечные спазмы и эффективно отпугивает насекомых.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ