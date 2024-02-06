Дачники-ветераны знают, как отогнать мух и прочую пакость от дачного туалета на участке

Растения-спасители: Как избавиться от мух и москитов на даче с помощью природы

1:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

На дачных участках часто сталкиваются с проблемой насекомых, особенно вокруг туалетных сооружений, где мухи и москиты создают настоящие беспокойства. Однако опытные дачники предпринимают различные шаги, чтобы не просто изгнать, а навсегда избавиться от этих неприятных соседей.

Фото: commons.wikimedia. org by Rhin Mo Zilba is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Существует простой и естественный способ избавиться от надоедливых насекомых — достаточно посадить несколько видов растений рядом с туалетом.

Полынь:

Сильное растение, обладающее характерным запахом, способным моментально выгнать насекомых.

Устойчива к заморозкам и засухе, идеально подходит для сада.

Мята:

Обыкновенная мята — эффективный способ борьбы с мухами.

Листья можно использовать для чая, однако следует учесть, что растение может быстро распространиться по всему участку.

Тимьян:

Это растение выживает на любой почве и обладает способностью отталкивать насекомых.

Одурманивающий аромат тимьяна эффективно изгоняет мух с вашего участка.

Душица:

Многофункциональное растение, являющееся лекарством, красителем и отпугивателем насекомых.

Прост в уходе и несложен в выращивании.

Мелисса: