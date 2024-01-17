Рассада будет крепкой, как богатыри: это трио ингредиентов напитает её полезными веществами от корней до кончиков листьев

Секрет крепкой рассады в этой подкормке

1:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Эта смесь станет отличным удобрением для рассады. Вам понадобятся чайные листья, корица и яичная скорлупа. Так вы получите мощную смесь питательных веществ и защитных элементов.

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В частности, чайные листья содержат ценные органические вещества, действуя как богатый источник азота, который имеет решающее значение для стимулирования активного развития листьев и стеблей у молодых растений. Кроме того, при разложении листьев чая высвобождаются питательные микроэлементы, повышающие плодородие почвы.

Корица, известная своими противогрибковыми свойствами, играет ключевую роль в предотвращении почвенных заболеваний, которые могут угрожать нежным корням рассады. Добавив элемент в чай с удобрениями, вы создаёте среду, препятствующую распространению вредных патогенов.

Наконец, яичная скорлупа, состоящая в основном из карбоната кальция, очень полезна для молодых растений. Кальций является ключевым компонентом для формирования их клеточных стенок. Кроме того, яичная скорлупа помогает регулировать рН почвы, создавая более благоприятную среду для усвоения питательных веществ корнями рассады.

Возьмите зелёный чай, толчёную корицу и измельчённую яичную скорлупу. Смешайте эти ингредиенты в большой ёмкости в равной пропорции. Залейте смесь горячей водой и дайте ей настояться не менее 24 часов. После охлаждения процедите жидкость. У вас получится полезный чай для растений, сообщает housedigest.com.

Аккуратно полейте рассаду чайным удобрением, уделяя особое внимание почве вокруг основания каждого растения. Вносите его один раз в неделю на стадии всхода семян рассады, после появления двух наборов листьев и перед прореживанием.