Спасайте урожай: эта зима может сгубить весь посев

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Дачница Данилкина рассказала, чем чреваты снегопады для зимних посадок

Садоводство

Этой зимой выпало необычайно много снега. Какие угрозы это несёт для зимних посадок на дачных участках?

Дачница Данилкина рассказала, чем чреваты снегопады для зимних посадок
Фото: Мой город — Пермь

По мнению специалистов, снег не так опасен, как резкие перепады температур, такие как дневные оттепели и ночные заморозки.

"При наличии большого количества снега верхний слой превращается в наст — прочную корку, которая не пропускает воздух. Отсутствие кислорода вредно для озимых посадок", — говорит опытная дачница Мария Данилкина.

"Талая вода впитывается в кору, а при ночных заморозках она замерзает, раскалывая её", — добавила она.

Слишком влажная почва также негативно сказывается на весенних посадках, так как растения нельзя будет высаживать на грядки. Семена и рассада могут просто загнивать в таких условиях.

Мария Викторовна предложила учитывать, что по грядкам, которые были удобрены осенью азотными удобрениями, навозом или птичьим пометом, не следует рассыпать аммиачную селитру прямо на снег. Снег сам по себе уже содержит соединения азота: примерно 7-8 миллиграммов на 1 килограмм снега. Возможно перенасыщение почвы, что не является положительным явлением.

Как подчеркивает эксперт, для безопасной зимовки достаточно 60-80 сантиметров снежного покрова. На розы, виноград, гортензии, клубнику, хризантемы и лаванду даже целесообразно добавить дополнительный слой снега. Однако в случае плодовых деревьев ветви могут ломаться под тяжестью сугробов. Также рекомендуется очистить крышу теплицы от снега, чтобы избежать её провала.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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