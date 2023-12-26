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Родственница гортензии окажется более уникальной

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Садоводство » Цветы

Многие садоводы приукрашивают свои приусадебные участки гортензией, но ценители более уникальных цветов отдают предпочтение ее восточной "родственнице" — дейции.

Родственница гортензии окажется более уникальной
Фото: commons.wikimedia. org by David J. Stang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Этот многолетник обладает не только нежными цветами, но и целым рядом других преимуществ. Дейция быстро расширяется до полутора метров, превращаясь в великолепный куст.

Согласно информации от портала ogorod.ru, дейция довольно неприхотлива и не требует укрытия на зиму, поскольку она устойчива к морозам.

Оптимальным местом для посадки этого кустарника является солнечное место, защищенное от холодного ветра. Весной следует провести обрезку растения, а после завершения цветения — слегка укоротить ветви. Этот простой уход обеспечит дейцию оптимальными условиями для росы и цветения.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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