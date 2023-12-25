Вишня отблагодарит богатым урожаем, если ее опрыскать этим

0:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Для обеспечения богатого урожая вишни необходимо учесть не только выбор сорта и правильную подкормку, но и обеспечение процесса опыления, который играет ключевую роль в успехе садоводства.

Фото: Own work by Glysiak is licensed under GNU Free Documentation License

Если пчелы не опылят дерево, все усилия по уходу за ним окажутся напрасными.

Согласно информации от портала ogorod.ru, существует способ привлечения пчел, который заключается в опрыскивании ветвей специальным настоем на основе меда. Для приготовления такого раствора рекомендуется добавить одну столовую ложку меда в ведро воды.

Этот метод полностью натуральный и безопасный. Он не оказывает негативного воздействия на дерево и гарантирует, что будущие ягоды не пострадают от его применения. Таким образом, создаются благоприятные условия для формирования качественного и обильного урожая.