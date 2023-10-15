Надо ли сажать лесные деревья на участке

2:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Без наличия деревьев на участке, он перестает быть участком и превращается просто в кусок открытой земли. Деревья придают участку характер, предоставляют тень, защищают от любопытных взглядов и дарят вкусные плоды. Однако, следует помнить, что деревья могут также создавать определенные проблемы. Давайте разберемся, с какими из них можно столкнуться, решаясь сажать деревья на своем участке.

Фото: commons.wikimedia. org

Часто считается, что самый простой и дешевый способ иметь дерево на участке — это просто перенести его из ближайшего леса. Это не только бесплатно, но также гарантирует, что эти виды деревьев подходят к вашему региону и не вызовут особых проблем с ростом и уходом. В результате на приусадебных участках появляются

сосны,

березы,

липы,

рябины

и даже дубы.

Большинство таких деревьев в своих естественных условиях достигают высоты 20-40 метров, и на плодородной почве в саду они могут вырасти еще выше. Таким образом, то, что когда-то представляло собой прекрасную живую изгородь из молодых сосен и берез, с течением времени может превратиться в неподатливый крошечный лес, покрытый хвоей и листвой, с густой почвой, переплетенной могучими корнями. Вместо уютной зелени и хвойного аромата, хозяева участка видят только массивные стволы, которые теперь ничего не скрывают.

Следует помнить, что удаление выросшего дерева с участка — задача крайне сложная (и в некоторых случаях может потребовать разрешения от лесничества), и, хотя самостоятельно срубить дерево еще возможно, выкорчевать его пень уже становится почти невозможно.

Поэтому важно соблюдать первое и главное правило: не используйте местные деревья для посадки на свой участок. Проведите осмотр леса, оцените размеры взрослых деревьев и представьте, как они будут смотреться на вашем участке, а затем откажитесь от идеи сэкономить на покупке деревьев.

Необходимо помнить, что размеры дерева на участке должны быть пропорциональны размерам участка и дома, на котором оно находится. Дерево не должно быть существенно выше дома взрослого состояния, а тень от него не должна покрывать более трети участка. Таким образом, оптимальная высота деревьев на небольших участках не должна превышать 8-10 метров.

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