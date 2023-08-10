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Сладкие сорта крыжовника получены путем скрещивания со смородиной

2:51
Садоводство

Крыжовник — это многофункциональный и полезный кустарник, который привлекает садоводов всего мира. Его яркие ягоды, богатые витаминами и антиоксидантами, делают его популярным среди тех, кто стремится к здоровому образу жизни. Однако, помимо обычных разновидностей крыжовника, существует также удивительный ассортимент сладких сортов, которые предлагают новые вкусовые ощущения.

Сладкие сорта крыжовника получены путем скрещивания со смородиной
Фото: https://stroy-podskazka.ru/

Открывая мир сладкого крыжовника

Что такое сладкий крыжовник?

Перед тем как углубиться в разнообразие сладких сортов, давайте разберёмся, что такое сладкий крыжовник. Этот уникальный гибрид представляет собой кросс между обычным крыжовником и смородиной. Изначально он был выведен в результате скрещивания, чтобы сочетать лучшие качества обоих растений.

Преимущества сладкого крыжовника

Передовые исследования показывают, что сладкий крыжовник обладает множеством преимуществ. Его ягоды богаты антиоксидантами, витаминами C, А и К, а также питательными волокнами. Потребление сладкого крыжовника может помочь укрепить иммунную систему, улучшить зрение, а также способствовать улучшению пищеварения.

Отличные сладкие сорта крыжовника

Розовая радость

Сладкий сорт "Розовая радость" — это один из самых красивых и ароматных сортов крыжовника. Ягоды этого сорта имеют нежно-розовый цвет и неповторимый сладкий вкус с легкой кислинкой. "Розовая радость" является отличным выбором для приготовления десертов и варенья.

Золотой мёд

Если вы ищете сорт с уникальными ягодами, обратите внимание на "Золотой мед". Этот кустарник порадует вас крупными золотисто-жёлтыми ягодами, которые отличаются особенно сладким вкусом. Ягоды "Золотого меда" идеально подходят для свежего употребления или создания ароматных фруктовых салатов.

Выращивание сладких сортов крыжовника

Подготовка почвы и посадка

Для успешного выращивания сладких сортов крыжовника необходимо правильно подготовить почву. Они предпочитают солнечные места с хорошей дренажной системой. Выберите участок сада, который хорошо освещен солнцем большую часть дня. После выбора места подготовьте почву, внесите компост или перегной для обеспечения питательных веществ.

Полив и удобрение

Важно регулярно поливать кустарники, особенно в период плодоношения. Сладкие сорта крыжовника нуждаются во влажной почве для хорошего развития ягод. Кроме того, регулярное подкормливание удобрениями, богатыми калием и фосфором, поможет повысить урожайность и качество ягод.

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Видеообзор сортов крыжовника
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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