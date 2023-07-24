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Как успешно сделать прививку плодовых деревьев

3:03
Садоводство

Прививка является одним из важнейших аспектов садоводства и плодоводства. Это процесс соединения двух разных растений для получения нового растения с лучшими характеристиками. Прививка позволяет улучшить урожайность, сопротивляемость к болезням и погодным условиям плодовых деревьев.

Как успешно сделать прививку плодовых деревьев
Фото: i1.wp. com/practicalselfreliance.com/wp-content/uploads/2021/03/Grafting-Apple-Trees-1.jpg?fit=1200%2C800&ssl=1

Важность прививки плодовых деревьев

Прививка плодовых деревьев является неотъемлемой частью садоводческой практики. Она позволяет совместить желаемые качества разных сортов и подвоев, чтобы получить новые деревья с улучшенными характеристиками. Привитые растения имеют более сильные корни, что обеспечивает лучший доступ к питательным веществам и воде, что в итоге способствует улучшению качества и количества урожая.

Подготовка к прививке

Выбор правильного времени

Важно выбрать правильное время для прививки. Весна — оптимальное время, когда соки активно двигаются в растениях. Это обеспечивает лучшую сцепку прививки и более успешное приживление.

Выбор сортов

Перед прививкой следует выбрать подходящие сорта деревьев и подвои. Сорт дерева, на который будет производиться прививка, называется черенком, а сорт, на который будет прививаться черенок, называется подвоем. Необходимо учитывать совместимость сортов для успешной прививки.

Подготовка саженцев

Саженцы должны быть здоровыми и хорошо развитыми для успешной прививки. Перед прививкой следует обрезать корни и побеги саженца, чтобы улучшить приживаемость.

Популярные методы прививки

Существует несколько популярных методов прививки, каждый из которых имеет свои преимущества.

Прививка с одним черенком

Это самый простой метод прививки, при котором на подвой прививается только один черенок. Этот метод обычно используется для небольших саженцев.

Прививка с двумя черенками

Этот метод более сложен, но и более надёжен. На подвой прививаются два черенка, что повышает шансы на успешное приживление хотя бы одного из них.

Прививка "щепкой"

Прививка "щепкой" или боковым лучом позволяет прививать несколько черенков на один подвой. Этот метод позволяет создать более крепкое и устойчивое дерево.

Пошаговая инструкция по прививке

Подготовка инструментов

Перед прививкой необходимо подготовить все необходимые инструменты, такие как острые ножницы, пилочку и клей.

Подготовка черенка и подвоя

Необходимо подготовить черенок, сделав на нем скошенный срез и разрез вдоль стебля. Также следует подготовить подвой, сделав на нем прямой разрез.

Процедура прививки

Положите черенок на подвой так, чтобы срезы соответствовали друг другу, затем плотно свяжите их вместе. Затем обработайте место прививки клеем или пчелиным воском.

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Как прививать плодовые деревья / Лучшие способы прививки плодовых деревьев
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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