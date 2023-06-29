12 съедобных дворовых сорняков с удивительными свойствами

4:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Во дворе каждого дома мы обычно сталкиваемся с растениями, которые мы привыкли называть сорняками. Однако мало кто знает, что некоторые них на самом деле полезны и имеют потрясающие свойства, способствующие улучшению здоровья.

Очищение организма и улучшение пищеварения

1. Подорожник (Plantago). Подорожник широко распространенный сорняк с яркими листьями, который можно найти почти везде. Он содержит высокие уровни клетчатки, которая помогает очищать организм от токсинов и улучшает пищеварение. Листья подорожника можно добавлять в салаты или приготовлять настой для питья.

2. Лебеда (Taraxacum officinale). Лебеда, известная также как одуванчик, является одним из самых распространённых сорняков в мире. Её листья богаты витаминами А, С и К, а также минералами, такими как железо и калий. Лебеду можно добавлять в салаты или приготовлять настой для питья.

Укрепление иммунной системы

3. Молодая крапива (Urtica dioica). Молодая крапива обладает высоким содержанием железа, кальция и витамина C. Она помогает укрепить иммунную систему и повысить уровень энергии. Молодые листья крапивы можно добавлять в салаты или готовить как отвар.

4. Полынь (Artemisia vulgaris). Полынь содержит множество полезных фитохимикатов, таких как камфора и танины, которые способствуют укреплению иммунной системы и борьбе с воспалительными процессами в организме. Листья полыни можно использовать для приготовления чая.

Повышение энергии и выносливости

5. Пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris). Пастушья сумка содержит высокие уровни витамина К и железа, что помогает повысить энергию и выносливость. Её листья можно добавлять в салаты или готовить из них настой для питья.

6. Шиповник (Rosa canina). Шиповник является источником витамина С, который повышает энергию и улучшает выносливость. Ягоды этого кустарника можно приготовить в виде чая или использовать в качестве ингредиента в других блюдах.

Снижение воспаления и боли

7. Подмаренник (Symphytum officinale). Подмаренник содержит аллантоин, вещество, которое помогает снижать воспаление и уменьшать боль. Листья подмаренника можно использовать для приготовления настоя или мази.

8. Чистотел (Tanacetum vulgare). Чистотел обладает противовоспалительными свойствами и может помочь снизить боль. Его листья можно использовать для приготовления настоя или мази.

Улучшение сна и снятие стресса

9. Мята (Mentha). Мята обладает успокаивающими свойствами и помогает расслабиться, улучшая качество сна. Листья мяты можно использовать для приготовления чая или добавлять их в другие напитки.

10. Шалфей (Salvia officinalis). Шалфей содержит компоненты, которые помогают снять стресс и улучшить сон. Листья шалфея можно использовать для приготовления чая или добавлять их в другие блюда.

Улучшение пищеварения и снижение аппетита

11. Зверобой (Hypericum perforatum). Зверобой помогает улучшить пищеварение и снизить аппетит. Его листья можно использовать для приготовления чая.

12. Мелисса (Melissa officinalis). Мелисса обладает успокаивающими свойствами и помогает снизить аппетит. Листья мелиссы можно использовать для приготовления чая или добавлять их в другие напитки.

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