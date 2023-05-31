Как вырастить рассаду баклажанов самостоятельно?

1:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Рассаду баклажанов выращивают из семян. За ней необходимо ухаживать, пока растения не станут достаточно сильными и зрелыми для пересадки на грядку.

Фото: https://2sotki.ru/

Преимущества использования рассады баклажанов

Раннее начало плодоношения: рассаду баклажанов можно выращивать в закрытом помещении или теплице, что позволяет начать получать урожай раньше, чем при выращивании баклажанов из семян на грядке.

Контроль над условиями: при выращивании рассады в контейнерах вы можете легко контролировать влажность, температуру и освещение, создавая оптимальные условия для роста растений.

Предотвращение побегов: рассада баклажанов помогает предотвратить рост побегов, что может произойти при посеве семян непосредственно в землю на участке.

Как вырастить рассаду баклажанов самостоятельно?

Подготовка почвы и семян

Перед посевом рассады необходимо подготовить почву и семена. Выберите плодородную почву, обогащённую компостом и хорошо дренированную. Семена баклажанов следует предварительно прорастить, поместив их на марлю в тёплом и тёмном месте.

Выращивание рассады баклажанов в горшках

Если вы планируете выращивать рассаду баклажанов в горшках, используйте горшки с хорошей дренажной системой. Посадите по одному семени в каждый горшок на глубину около 1 сантиметра. После появления всходов оставьте только самые крепкие растения.

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