Рассаду баклажанов выращивают из семян. За ней необходимо ухаживать, пока растения не станут достаточно сильными и зрелыми для пересадки на грядку.
Перед посевом рассады необходимо подготовить почву и семена. Выберите плодородную почву, обогащённую компостом и хорошо дренированную. Семена баклажанов следует предварительно прорастить, поместив их на марлю в тёплом и тёмном месте.
Если вы планируете выращивать рассаду баклажанов в горшках, используйте горшки с хорошей дренажной системой. Посадите по одному семени в каждый горшок на глубину около 1 сантиметра. После появления всходов оставьте только самые крепкие растения.
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