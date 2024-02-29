РПЦ осудила возвращение сана отрешённому клирику вселенским патриархом

РПЦ заявило о недопустимости вмешательства в свою кадровую политику

2:00 Your browser does not support the audio element. Религия Религии России

Советник Патриарха Кирилла протоиерей Николай Балашов отметил, что решение вселенского патриарха Варфоломея вернуть сан Алексею Уминскому, лишённому сану в Москве неканонично. Кадровые решения православных церквей не пересматриваются и принимаются во всех церквах, если они намерены сохранять евхаристическое общение, то есть оставаться едиными между собой.

Фото: Вадим Савицкий

Алексей Уминский родился 8 марта 1955 года в Москве. В 1979 году он окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова по специальности “история”.

С 1980 по 1990 год работал в Институте истории СССР Академии наук СССР, где занимался исследованиями в области истории религии и церкви.

В 1991 году Алексей Уминский был рукоположен в сан священника и назначен настоятелем храма Святой Троицы в Хохлах. Под его руководством храм был полностью восстановлен и стал одним из центров духовной жизни Москвы.

Алексей Уминский активно занимается общественной деятельностью, является членом различных общественных и религиозных организаций. Он также автор нескольких книг и статей по истории религии и культуры.

В 2022-2024 годах неоднократно выступал с критикой СВО, публично отказывался читать благословлённую Синодом к обязательному прочтению на богослужении "Молитву о Святой Руси". Был вызван на церковный суд, но трижды не являлся. В итоге, 14 февраля он был извергнут из сана.

27 февраля патриарх константинопольский Варфоломей вернул его в служение, поскольку вселенский патриархат вопреки общепризнанным канонам считает себя полномочным принимать окончательные решения по вопросам внутреннего управления в других поместных церквах.