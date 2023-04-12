AB News: сатанисты США объявили, что дьявол уже на Земле, "среди нас"

0:48 Your browser does not support the audio element. Религия

Необычное заявление появилось на ресурсах "сатанистов-лавеевцев" — секты, которая в США и на Украине зарегистрирована как официальная церковь и получает господдержку.

Как сообщает AB News, представители этой курьёзной "идеологии" рассказали, что "в течение 666 дней исполняли полный ритуал призыва сатаны" по всем древним правилам — "с использованием енохианских ключей, малого и большого гримуара и т. д".

Однако проведя свои черные мессы, они якобы выяснили, что "дьявол уже находится на Земле, он уже здесь, среди нас".

В соцсетях уже саркастически обсуждают, где бы он мог находиться и сходятся во мнении, что "в США или на Украине".

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