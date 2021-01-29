Религиозная организация "Сатанинский храм", базирующаяся в США, подала в суд иск с требованием заставить мэрию Бостона (штат Массачусетс) разрешить ее членам читать молитву во время открытия сессии муниципального правительства вместе с представителями других религий.
Об этом пишут местные СМИ.
"Сатанинский храм чувствует себя подорванным, потому что город предоставляет приглашения для участия в важных политических событиях предпочтительным религиям, но отказывается приглашать сатанинский храм из-за его статуса нежелательного", — утверждают сатанисты в своем иске.
Они также требуют, чтобы федеральный судья квалифицировал процедуру молитвы как неконституционную, "как нарушение Положения об учреждении, положений о свободе слова и свободной практике и Положения о равной защите".
Люсьен Гривз, один из соучредителей организации, подчеркнул, что решение не следует рассматривать в контексте конфронтации между сатанистами и христианами:
"Это четко согласуется с определением дискриминации, когда государственные чиновники решают, какие взгляды разрешены в общественном пространстве", — отметил Гривз, подчеркнув, что сатанинский храм призывает уважать "свободу вероисповедания".
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