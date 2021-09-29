70-летний Стас Садальский заговорил о смерти

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Станислав Садальский опубликовал в своём микроблоге необычный пост. Обычно язвительный актёр поговорил о религии и вечности.

Подписчики привыкли видеть в постах артиста прямолинейные комментарии по тем или иным актуальным вопросам современности и прошлого.

Станислав Юрьевич показал себя религиозным человеком, который знает труды великий христианских подвижников и уважает почтенных пастврей Русской православной церкви.

Артист отдал дань памяти священнослужителю, который отпевал его отца в Воронеже.

"Разлучаясь с тобой, я не говорю тебе "прощай", но говорю "до встречи". Ибо святитель Иоанн Златоуст пишет, что и мы "с каждым днём и с каждым часом всё ближе к смерти — и сегодня уже ближе, чем были вчера". Всё - тень, всё уходит в вечность. Такова Его святая воля. И вся твоя земная жизнь была направлена к исполнению этой святой воли Божией", — написал Садальский в своём Instagram-аккаунте.

Артист призвал подписчиков помолиться за почившего священнослужителя.

"Помяните протоиерея Андрея Анатольевича Подгорного настоятеля Прихода храма прп. Сергия Радонежского с. Липовка Задонского района Липецкой области и села Савицкое, храма Пресвятой Троицы", — написал актёр.

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