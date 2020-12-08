Акция: Папа Римский отпустит грехи всем покаявшимся до конца года

Папа Римский Франциск заявил, что отпустит грехи всем, кто покается до конца 2020 года. Такой щедрый подарок верующим глава католической церкви решил преподнести в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, ранее Папу Римского уличили в просмотре материалов эротического содержания. Аккаунт понтифика лайкнул фотографию бразильской модели, на которой она была практически полностью раздета.

Вскоре "оценка" Франциска пропала с записи, однако внимательные пользователи успели сделать скриншоты.