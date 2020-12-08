Папа Римский Франциск заявил, что отпустит грехи всем, кто покается до конца 2020 года. Такой щедрый подарок верующим глава католической церкви решил преподнести в связи с пандемией коронавируса.
Напомним, ранее Папу Римского уличили в просмотре материалов эротического содержания. Аккаунт понтифика лайкнул фотографию бразильской модели, на которой она была практически полностью раздета.
Вскоре "оценка" Франциска пропала с записи, однако внимательные пользователи успели сделать скриншоты.
Врач Владимир Болибок поделился своими наблюдениями о самом распространённом последствии коронавирусной инфекции.