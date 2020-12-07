Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Экс-глава "Москвы" рассказал о сорвавшемся трансфере Фигу
Россию, КНДР, Иран и Китай обвинили в краже данных о вакцинах
"Милан" показал лучший старт в чемпионате Италии за 65 лет
Пекин выигрывает торговую войну с Канберрой
Сборная России узнает соперников по отборочному турниру ЧМ-2022
Ольга Бузова скрывала трещины в рёбрах
На Алтае депутат застрелил бывшую жену и её сожителя
В Пекине напомнили Вашингтону о "переговорной двери"
Если Байден разрешит: в Иране готовы "залить" рынок нефтью

России давно было пора указать на дверь многим иностранным НПО

Экспертное мнение

В пятницу стало известно, что российские власти аннулировали вид на жительство Ванессы Коган, директора проекта Stichting Justice Initiative.

России давно было пора указать на дверь многим иностранным НПО

Означает ли это, что жизнь иностранных НПО в России значительно усложнится? Об этом корреспондент "Правды.Ру" побеседовал с Викторией Леграновой, специалистом по международной безопасности.

— На мой взгляд, это объективный процесс, связанный с тем, что на протяжении последних 25 лет — с начала 90-х годов — слишком много некоммерческих организаций, различных международных организаций, спонсируемыми фондами правительств иностранных государств, вели на нашей территории достаточно активную работу.

Причём, по моим наблюдениям, в конце 90-х годов — в начале нулевых годов была абсолютно неприкрытая диверсионная работа на территории России:

  • поступали деньги, оружие и политическая информационная поддержка, например, террористов Чеченской республики;
  • шло оправдание террористической деятельности на территории Российской Федерации;
  • были прямые платежи через, например, такие государственные, приближенные к правительству США, организации как Transparency International и так далее;
  • в том числе и финансирование боевиков, представителей "Аль-Каиды*", представителей уже впоследствии ИГИЛ*.

Понятно, что это была абсолютно жёсткая, абсолютно беспринципная работа. Поэтому часть этих организаций была запрещена на территории Российской Федерации.

Другой принцип работы международных организаций НПО на территории России был связан больше с работой с элитами. В частности, американцы придерживаются такого принципа, что страна — жертва или объект информационно-психологического воздействия или политического воздействия должна сама платить за своё саморазрушение.

И потому на территории России при вузах, при различных государственных институтах создавались структуры, например, представительства Фонда Карнеги, было представительство информационного центра НАТО при нескольких вузах на территории РФ. Также было представительство при ИНИОН (Институт научной информации и общественных наук), там работал информационный центр НАТО, который открыто не просто занимался, допустим, сбором, анализом военно-политической, военно-технической и иной информации разведывательного свойства, но и постоянно устанавливал контакты с представителями власти, с представителями силовых структур, журналистами и общественными организациями для определённого воздействия на общество.

Таким же путём идут и организации, связанные с юридической сферой.

Цели подобной работы — отчасти поднять вопросы сепаратизма, воздействия на политические или экономические элиты регионов. Это отлично видно по их компрометирующей работе против мусульманских лидеров — того же Кадырова, которого постоянно обвиняли в нарушение прав человека.

Проще говоря, любой, даже малозначимый факт раздувался до огромных масштабов, причём "позитивная" составляющая при этом умалчивалась.

Человек может быть связан с международной террористической организацией. Но при этом он представляется борцом за права человека.

Что касается Ванессы Коган

По поводу конкретно организации, возглавляемой Коган, я ничего сказать не могу.

Но причастность к "соровским" структурам — это уже является показательным примером.

Нельзя, конечно, вешать ярлыки — всё необходимо доказывать. Но, на мой взгляд, если такая ситуация случилась, у правоохранительных органов и ФСБ есть на то основания.

— Может быть, есть предположение, кто следующий пойдёт "на выход"?

— Думаю, будет некая сегрегация в России, потому что есть действительно позитивные и правильные структуры, которые помогают бороться за окружающую среду — защита животных, помощь в борьбе с различными заболеваниями.

В частности, есть фонды по борьбе с раком, СПИДом и другими тяжёлыми заболеваниями. Есть из области культуры структуры.

Я, по крайней мере, не видела ни одного случая, что подобные организации попадали под какой-то пресс со стороны государства. Реакция со стороны государства на представительства международных организаций, политических, информационных, силовых, частных финансовых структур и так далее происходит крайне редко.

Россия очень лояльна ко многим структурам, Россия абсолютно открыта для экономического сотрудничества, для бизнеса.

К нам постоянно приезжают и американцы, и британцы, и испанцы, и китайцы, и кто только не приезжает. И торговые представительства участвуют в этой работе. Абсолютно никаких ограничений, никаких барьеров.

Наоборот, помощь, поддержка, вплоть до защиты иностранных инвестиций со стороны российских властей, в частности московского правительства.

Поэтому если люди занимаются честной работой, действительно благотворительной деятельностью, это одно, если же это фирма для иностранных спецслужб, террористических международных объединений, то это совсем другая история.

* запрещена на территории Российской Федерации

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Барецкий захотел похоронить Бари Алибасова
Экс-глава "Москвы" рассказал о сорвавшемся трансфере Фигу
Россию, КНДР, Иран и Китай обвинили в краже данных о вакцинах
"Милан" показал лучший старт в чемпионате Италии за 65 лет
Заявление крымского спикера про НАТО - спекуляция на горячей теме
Пекин выигрывает торговую войну с Канберрой
Сборная России узнает соперников по отборочному турниру ЧМ-2022
Ольга Бузова скрывала трещины в рёбрах
России давно было пора указать на дверь многим иностранным НПО
На Алтае депутат застрелил бывшую жену и её сожителя
Популярное
Российский шоу-бизнес
Семён Слепаков попал в неловкую ситуацию в США

Юморист рассказал о столкновении с чуждой американской культурой.

Семён Слепаков попал в неловкую ситуацию в США
Прибалтийская русофобия больше не в цене
Мир. Новости мира
Прибалтийская русофобия больше не в цене
Российский шоу-бизнес
Филипп Киркоров поскандалил с организаторами концерта "Песня года"
Российский шоу-бизнес
Алина Загитова ответила на критику коллег по спорту
Игорь Буккер "Железная леди": "тэтчеризм" радикально преобразил Великобританию Игорь Буккер Любовь Степушова "Неправильные" депутаты обеспечили Молдавии правильный результат Любовь Степушова Усам Оздемиров Развитие туризма стало приоритетом правительства Усам Оздемиров
Комментарии
ВМС США пора привить уважение к России
Больной раком Тиньков дал совет россиянам
Миссия выполнена: Чубайс отправлен в отставку
ВМС США пора привить уважение к России
ВМС США пора привить уважение к России
Быть ли Союзному государству России и Турции?
Из российских вузов отчислены 2,5 тысячи иностранных студентов
ВМС США пора привить уважение к России
ВМС США пора привить уважение к России
Рухнет ли экономика РФ без миллионов гастарбайтеров
ВМС США пора привить уважение к России
ВМС США пора привить уважение к России
ВМС США пора привить уважение к России
ВМС США пора привить уважение к России
ВМС США пора привить уважение к России
ВМС США пора привить уважение к России
ВМС США пора привить уважение к России
ВМС США пора привить уважение к России
ВМС США пора привить уважение к России
ВМС США пора привить уважение к России
ВМС США пора привить уважение к России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников