"С вещами - на выход": первая связанная с Соросом НПО лишилась "головы"

Ванесса Коган, директор проекта Stichting Justice Initiative, сообщила британской газете Guardian, что российские власти уведомили ее об аннулировании вида на жительство.

Теперь у нее будет две недели, чтобы покинуть страну, где она прожила более десяти лет. У нее также есть двое детей с гражданином России.

The Stichting Justice Initiative- это неправительственная организация, которая, по словам Коган, "оказывает юридическую поддержку россиянам в случаях предполагаемых нарушений прав человека".

Кто конкретно в последние годы он финансирует организацию, не очень понятно, но в 2010 и 2011 годах она существовала на деньги голландского правительства и венгерского миллиардера Джорджа Сороса, которые приходили через его группу "Открытое общество", запрещенную в России.

Работа Коган ранее была сосредоточена на северокавказском регионе, где ее группа представляла людей, утверждающих, что виктимизация происходит от рук властей.

Её деятельность в большинстве мусульманских районов, как сообщается, вызвала напряженность в отношениях с "местными лидерами", например, главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Это первая ласточка?

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 3 декабря заявил, что "хорошо финансируемые иностранные группы используют сети в России для обострения внутриполитической ситуации в некоторых регионах, в том числе через российские некоммерческие группы, с которыми они связаны."

По его словам, эти НПО "зависят от интернет-СМИ и используют различные надуманные причины для переписывания событий нашей национальной истории.

Экс-премьер-министр назвал это "масштабной информационной кампанией, проводимой с целью дискредитации руководства отдельных конкретных территорий и субъектов Федерации".