Абзалов: попытка въехать в политику на имени Путина обречена на провал

Племянник Путина создаёт очередную партию. И, судя по названию, планирует активно бороться с коррупцией. Планы у Романа Путина амбициозные.

Зачем 43-летнему бизнесмену, путь и члену президентской семьи, нужно в политику?

"Правда.Ру" задала этот вопрос Дмитрию Абзалову, президенту Центра стратегических коммуникаций.

— Понятно, что очень многие игроки пытаются конвертировать непосредственно информационный в данном случае ресурс в политический. То есть основная заслуга у человека, о котором мы говорим, в фамилии.

При этом надо понимать, что для федерального центра это, скорее, недостаток, чем преимущество. Формирование партии под таким личным брендом воспринимается крайне негативно. И, конечно, с федеральным центром ничего не согласовано.

Это просто попытка отдельно взятого политика просто проехаться на своих родственных связях.

У нас это, в принципе, распространенное явление. К тому же, популизм уже сам по себе в названии организации — "Россия без коррупции". Понятно, что коррупционная тема является очень проблемной. Нона ней пытаются проехать все, кому не лень.

И вот опять: название есть, громкая фамилия — есть, а больше ничего.

Какие конкретно кандидаты там представлены, какие они позиции представляют, какая программа у политической организации?

Человек, который идет в политику в надежде "выехать" на имени (причём даже не своём), будет восприниматься крайне негативно.