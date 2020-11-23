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Племянник Путина создаёт очередную партию. Планы - амбициозные

Политика » Партии

На российском политическом поле вот-вот появится ещё одна партия. Её созданием занимается 43-летний бизнесмен Роман Путин.

Племянник Путина создаёт очередную партию. Планы - амбициозные

Да, он приходится родственником президенту страны. Двоюродным племянником. И, к слову, уже не первый раз пытается стать политиком — чуть больше недели назад, 16 ноября, Верховный суд РФ ликвидировал "детище" Романа Путина — партию "Народ против коррупции".

Известно, что с соответствующим иском в суд обратился Минюст.

Как пояснил в Инстаграм сам Путин, данное решение Верховного суда "неожиданностью не стало":

"Мы были готовы к этой ситуации. Не все документы партии удалось привести в соответствие, юристы активно над этим работали, только время сыграло против нас — его попросту не хватило", — написал двоюродный племянник главы государства.

К слову, "Народ против коррупции" существовала с 2013 года. А Роман Путин возглавил её лишь в марте. И планы, как рассказывала "Правда.Ру", имел весьма амбициозные:

Партия Путина станет конкурентом "Единой России"

И вот теперь на смену "почившей в бозе" партии приходит новая — "Россия без коррупции". Сейчас она находится на стадии формирования:

"Мы активно формируем команду единомышленников, готовых отстаивать национальные интересы России и стремиться к возрождению в нашей стране полноценного среднего класса, который станет опорой и фундаментом государства", — говорит помощник будущего партийного лидера Максим Каменев.

По его словам, "Россия без коррупции" в 2021 году намерена принять участие в выборах не только в Госдуму, но и в другие законодательные органы.

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Автор: Ольга Лебедева
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