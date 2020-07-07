Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
В Москве задержали советника главы Роскосмоса
Еще две тысячи москвичей вылечились от коронавируса
На Мадагаскаре обнаружили крохотного предка динозавров
Ксению Собчак обвинили в безграмотности
Михаил Ефремов находится в плохом состоянии
Из-за гренландских водорослей в Альпах порозовел снег
Таяние мерзлоты может пробудить древние вирусы
Дмитрий Тарасов не заключил брачный контракт с Анастасией Костенко
Бывшая помощница Мелании Трамп выпустит "взрывные" мемуары

Выбор Романа Путина лидером партии - пример неудачной попытки хайпануть

Экспертное мнение

Вчера стало известно, что племянник российского президента Роман Путин стал лидером партии "Народ против коррупции". 

С чего вдруг (или не вдруг?) такой скачок в политической карьере: 21 июня вступил в партию и уже ее возглавил?

На этот вопрос "Правде.Ру" ответил председатель Экспертного Совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), политолог Глеб Кузнецов

 Наверное, это история о том, как на однофамильце или дальнем родственнике Путина организация пытается заработать очки и преференции. Она (история) не нова - ей уж не 20, то 15 лет точно.

Оговорюсь сразу: нигде никакого успеха этим организациям такой пиар-ход не приносил. Потому что для успеха и признания должно быть что-то большее, чем просто фамилия руководителя.

И самого Владимира Владимировича Путина Путиным делает не фамилия, а набор личностных характеристик - это надо очень хорошо помнить всем людям, которые пытаются на известной фамилии достичь какого-то успеха, создать хайп и так далее. На чужом горбу в рай въехать.

Повторюсь: истории очень много лет. И коммерческие организации возглавляли люди с фамилией Путин, и политические - никогда это ни к какому успеху не вело.

 

Последние материалы
В Москве задержали советника главы Роскосмоса
Еще две тысячи москвичей вылечились от коронавируса
На Мадагаскаре обнаружили крохотного предка динозавров
Выбор Романа Путина лидером партии - пример неудачной попытки хайпануть
Ксению Собчак обвинили в безграмотности
Михаил Ефремов находится в плохом состоянии
Религиовед: схиигумену Сергию психиатрия пока еще может помочь
Из-за гренландских водорослей в Альпах порозовел снег
Таяние мерзлоты может пробудить древние вирусы
Дмитрий Тарасов не заключил брачный контракт с Анастасией Костенко
Популярное
Российский шоу-бизнес
Андрей Разин согласился выполнить просьбу Михаила Горбачева

Продюсер Андрей Разин провел встречу с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым.

Андрей Разин согласился выполнить просьбу Михаила Горбачева
Певица Катя Семенова съехалась со своим взрослым сыном
Шоу-бизнес
Певица Катя Семенова съехалась со своим взрослым сыном
Новости медицины
Возле границы с РФ обнаружен ещё один человек с подозрением на чуму
Новости Украины
Украина отказалась "заморозить" конфликт с ЛДНР. Какой теперь план у России?
Игорь Буккер Как изоляция не спасла цивилизацию Игорь Буккер Василий Амирджанов В Госдуме придумывают монаршее прозвище президенту Василий Амирджанов Любовь Степушова Украина отказалась "заморозить" конфликт с ЛДНР. Какой теперь план у России? Любовь Степушова
Комментарии
Россиянам начнут прививать американские ценности
Михаил Ефремов находится в плохом состоянии
Украинские морпехи под Горловкой расстреляли сослуживцев
Василий Уткин встал на защиту Елены Малышевой
Роды в США: преимущества и цена вопроса
Россиянам начнут прививать американские ценности
Землетрясение произошло в акватории Байкала
Роды в США: преимущества и цена вопроса
Кадыров предлагает избрать Путина "пожизненным президентом"
Кадыров предлагает избрать Путина "пожизненным президентом"
Кадыров предлагает избрать Путина "пожизненным президентом"
Кадыров предлагает избрать Путина "пожизненным президентом"
Кадыров предлагает избрать Путина "пожизненным президентом"
Кадыров предлагает избрать Путина "пожизненным президентом"
Россия займет четвертое место в мире без США
Адвокат Петросяна: из Коклюшкина исходит какая-то желчь
Историк-расчленитель Соколов пытался связаться с посольством Франции
Юрист: фальшивые подписи Родченкова - это уголовное дело против ВАДА и МОК
"Второй Ефремов": Ларисе Долиной припомнили слова 10-летней давности
Голосование по поправкам коммунисты назвали незаконным
Дания добавила интриги в судьбу "Северного потока-2"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ