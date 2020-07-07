Выбор Романа Путина лидером партии - пример неудачной попытки хайпануть

Вчера стало известно, что племянник российского президента Роман Путин стал лидером партии "Народ против коррупции".

С чего вдруг (или не вдруг?) такой скачок в политической карьере: 21 июня вступил в партию и уже ее возглавил?

На этот вопрос "Правде.Ру" ответил председатель Экспертного Совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), политолог Глеб Кузнецов

Наверное, это история о том, как на однофамильце или дальнем родственнике Путина организация пытается заработать очки и преференции. Она (история) не нова - ей уж не 20, то 15 лет точно.

Оговорюсь сразу: нигде никакого успеха этим организациям такой пиар-ход не приносил. Потому что для успеха и признания должно быть что-то большее, чем просто фамилия руководителя.

И самого Владимира Владимировича Путина Путиным делает не фамилия, а набор личностных характеристик - это надо очень хорошо помнить всем людям, которые пытаются на известной фамилии достичь какого-то успеха, создать хайп и так далее. На чужом горбу в рай въехать.

Повторюсь: истории очень много лет. И коммерческие организации возглавляли люди с фамилией Путин, и политические - никогда это ни к какому успеху не вело.