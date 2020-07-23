Партия Путина станет конкурентом "Единой России"

Двоюродный племянник президента России Роман Путин, едва вступив в партию "Народ против коррупции", стал ее лидером.

Партия взяла на себя тяжелую миссию непримиримой борьбы с коррупцией, расположив свой офис в одном здании с "Единой Россией".

Тревоги системной оппозиции

Недавно лидер КПРФ Геннадий Зюганов обнаружил, что в стране появилось множество новых политических партий с общим манифестом "За все хорошее!". Этот факт не на шутку встревожил главного официального коммуниста страны, и у него появились вопросы к главе государства:

"К чему у него администрация настрогала только на нашем фланге 17 партий, кому они нужны?"

Все-таки наследник идей пролетарской революции аполитично рассуждает. Не чувствует вибрации эпохи развитого импортозамещения и грядущего технологичного прорыва, в том числе и в развитии гражданского общества.

Лидер КПРФ повел себя примерно так же, как и с запоздалым пониманием обнуления президентских сроков действующего главы государства — сначала вместе со своей партией "воздержался" при голосовании за закон о поправках, а потом начал возмущаться "конституционным переворотом" на всю Ивановскую.

Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский в свое время был более конкретен:

"Сегодня все новые партии — это только вывески плюс известное имя. Артиста, певицы, спортсмена, бизнесмена. А внутри все пусто. То есть большинство партий появляются как раз-таки противоестественным образом. С подачи или с поддержкой определенных сил или высокопоставленных чиновников, которым нужно размыть голоса старых парламентских партий, создать лучшие условия для победы только одной из них".

Обнуление альтернативы

Среди руководителей парламентских партий, которые почетно именуются системной оппозицией, наиболее принципиальным в парадигме борьбы за власть в стране по-прежнему является лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Политик в свое время категорично обозначил свою непримиримую позицию, что он против "Единой России", но горячо поддерживает ее беспартийного лидера Владимира Путина. Накануне президентских выборов 2018 года Сергей Миронов заявил со всей партийной принципиальностью:

"Давайте честно скажем нашим избирателям, что мы, как и они, считаем, что достойной альтернативы Путину сегодня на политическом поле страны нет, что мы считаем его лучшим кандидатом на этот пост".

Сергей Миронов в духе кота Базилио и лисы Алисы постарался убедить электоральных Буратино, что на политическом поле чудес Карабасу Барабасу альтернативы не существует. С ним согласен и новый лидер партии "Народ против коррупции" Роман Путин:

"Наша страна нуждается в сильном лидере. Тем более в ситуации глобального кризиса. Альтернативы Владимиру Путину нет. Ну не Навальный же?"

Может, и не Алексей Навальный. Но этому политику, как и другим возможным альтернативным участникам электорального процесса, как-то пока не везет. По какому-то фатальному стечению обстоятельств у них возникают условия непреодолимой силы:

уголовные дела;

судимости;

денежные переводы из-за границы, гарантирующие клеймо "иностранный агент".

Как сформулировал бы Остап Бендер, герой нетленных произведений Ильфа и Петрова, внезапно реализуются все "четыреста сравнительно честных способов" исключения из числа возможных кандидатов. В итоге в предвыборной гонке остаются лишь привычные представители политического бомонда и группа фоновой поддержки, призванная обеспечить у избирателей ощущение реальной политической конкуренции.

Обратная сторона "Единой России"

Любопытные журналисты проверили юридический адрес партии "Народ против коррупции". По указанному на сайте партии адресу Москва, Ленинградское шоссе, 8, стр. 3 значится трансформаторная станция. "Яндекс.Карты" сообщают, что там находятся ломбард и компания, которая тиражирует CD.

Помощник Романа Путина Максим Каменев внес ясность:

"Сайт партии уходит на реконструкцию в связи с произошедшими изменениями в организации. Будут введены новые данные, в том числе контактные, и исправлены все ошибки. То, о чем вы говорите, это была человеческая ошибка, человеческий фактор".

Партийный чиновник сообщил, что фактический адрес партии — Банный переулок, дом 3. По, разумеется, случайному совпадению, именно там находится и исполком партии "Единая Россия". Максим Каменев фактически определил степень оппозиционности партии Романа Путина:

"Мы в том же здании, только с другой стороны".

Сон партии рождает ее лидеров

Партия "Народ против коррупции" продолжительное время относилась к так называемым "спящим" организациям, пока в июле 2020 года ее внезапно не возглавил вновь принятый в ряды партийцев Роман Путин. В заявлении партии по персоне нового лидера, в частности, сказано:

"Роман Игоревич имеет большой опыт общественной и политической деятельности, в области государственной службы. Эффективный предприниматель. Партия получит новый импульс в развитии антикоррупционной деятельности, реализации различных социальных проектов".

В импульсе сомневаться не приходится. Фамилия лидера партии довольно известная. Гарантированный маркетинговый успех в современных отечественных реалиях. Как говорил герой фильма "Укротительница тигров" Казимир Алмазов в исполнении великолепного Сергея Филиппова:

"Алмазов — это аттракцион! Имя, афиша, публика, касса!"

На текущий момент у политической организации 50 отделений. На сайте присутствует и раздел "Бизнес", что, по крайней мере, честно. В партийном манифесте перечислены практически все задачи, которые должна выполнять по умолчанию правоохранительная система России.

Разумеется, в этом документе присутствуют необходимые маркетинговые элементы, вписывающиеся в идеологическую парадигму правящей политической элиты:

"Основа нашей жизни — духовность, культура, традиции, и самая главная традиция — любовь к Родине. Отсюда наша нетерпимость к коррупции, разлагающей основу нашей жизни, ее главные смыслы".

Одним словом, традиционное описание организации, которая должна неинвазивным способом практически с нуля вписаться в политическое облако страны, обеспечивающее победу "сильного лидера" под зонтичным лозунгом "За все хорошее!"

Участие партии Романа Путина в предстоящих выборах формально позиционирует политическую организацию как конкурента "Единой России". Как оно будет выглядеть в реальности — позднее задорно расскажут в новостях и в политических ток-шоу на федеральных телеканалах.

Без права голоса

В отношении цветущей политической клумбы добавил прорывную дизайнерскую идею и известный телеведущий, пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев:

"Мы столкнемся с необходимостью лишить молодежь избирательных прав, наверное, в ближайшее время. Потому что иначе мы потеряем страну. Это правда. Потому что эти люди ничего не знают, это почти Украина, это чудовищно. Ну мое мнение: нынешней молодежи вообще не нужны избирательные права. Потому что молодежь, это состояние болезненное, которое проходит с возрастом".

Разумеется, основным знанием обладают только лишь капитан, команда и прилипшие к днищу периодически раскачиваемой лодки ракушки. Тем не менее Михаил Леонтьев прав в своих выводах. Он и все те, кто сейчас ощущает себя счастливым обладателем билета в параллельный мир, в котором троекратное "Ура!" раздается в роскошных особняках, действительно могут "потерять страну".

Пресс-секретари и политики-скоморохи обычно только озвучивают резонансные идеи. Выкатывают пробный шар, чтобы позднее представители правящей политической элиты либо опровергли подобную перспективу, либо кому-нибудь из известных спортсменов или космонавтов с депутатскими мандатами поручили бы выступить с соответствующей законодательной инициативой в парламенте.

Развернувшееся партийное строительство, появление второго Путина на политическом горизонте, который вполне может быть объявлен преемником действующего главы государства, изменение законодательства о выборах на волне голосования по поправкам в Конституцию России, инновационные идеи о лишении избирательного права молодых граждан страны — все это гармонично вписывается в тренды обнуления как смыслов, так и демократии в целом.

Даже лидеры КПРФ и ЛДПР, гармонично вписавшиеся в политическую и государственную систему страны, почувствовали возбужденное дыхание с тылу. Есть повод и другим гражданам задуматься. Правда, уже сейчас агитпроп вовсю рисует на карте России две группы граждан — лояльных идее безальтернативного "сильного лидера" и жителей Хабаровского края.