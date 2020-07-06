Родственник российского президента, экс-сотрудник ФСБ, а ныне предприниматель Роман Путин возглавил партию "Народ против коррупции".
Об этом сообщил председатель партийного политсовета Григорий Анисимов.
По его словам, двоюродный племянник Владимира Путина выбран председателем в ходе тайного голосования. Срок полномочий — 5 лет.
К слову, для стремительного политического взлета Роману Путину понадобилось очень мало времени — он вступил в ряды "Народ против коррупции" 21 июня.
"Избрание лидером партии успешного предпринимателя, общественного и политического деятеля придаст ей новый импульс в реализации антикоррупционной деятельности и социальных проектов", — уверен Анисимов.
С 2020 года некоторые скважины и колодцы владельцев частных домов начнут облагаться налогом.