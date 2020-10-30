Депутат Мосгордумы: "антиковидные" меры в Москве принимаются хаотично

Депутат Мосгордума Евгений Ступин (фракция КПРФ) затруднился дать прогноз, какие меры будут предприняты в дальнейшем московскими властями в рамках борьбы с коронавирусом. По его мнению, столичное правительство их никак не обосновывает.

"Мы же не знаем, как у них там карта ляжет. Они же нам не обосновывают свои меры. Мы не видим никакого научного экспертного совета, который дал бы какую-то рекомендацию. Вздумалось завтра - школы закрыли, вздумалось - перчатки обязательными сделали, вздумалось - пропуска ввели", - сказал Евгений Ступин "Правде.Ру".

"Меры хаотичные"

По его мнению, меры хаотичны и принимаются волюнтаристски.

"Они даже заседание Мосгордумы в дистанционный формат перевели. Очевидно, что это глупость. 45 человек собрать в одном очень большом зале - это не проблема. Кто принимал решение о дистанционном заседании, не ездят на метро, например. Они не понимают, как люди в метро ездят. К сожалению, сегодня такая ситуация", - сказал депутат.

"Эти меры неадекватны в силу того, что они явно не сдерживают заболевание, наоборот, они ведут к ухудшению психологического состояния общества. Просто налагается запрет. По поводу перчаток это вообще полный бред. Руки преют, соответственно, становятся доступными для проникновения бактерий. Если бы перчатки носили абсолютно правильно, может быть в какой-то степени это помогло. Но их правильно носить невозможно. Мы их, когда снимаем, касаемся внешней стороны, и на потную руку "складируются" все эти накопившиеся бактерии. Меры неадекватные", - считает Евгений Ступин.