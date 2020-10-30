Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Гузеева превратила свой Instagram "в магазин на диване"
Из-за спроса увеличили новогодние авиарейсы из Москвы на Занзибар
Олег Павлов: "Нет смысла закупать продукты впрок"
Форвард "МЮ" Рэшфорд признан лучшим игроком недели Лиги чемпионов
Кети Топурия берегла весть о беременности для нового клипа
Огромная очередь авто выстроилась под Белгородом на границе с Украиной
Владимир Пресняков-старший с женой вспомнили о грехах молодости
В Китае обнаружили новый вид древней рептилии с "поплавком"
Хабиб заявил, что перед боем с Гэтжи попал в реанимацию

Депутат Мосгордумы: "антиковидные" меры в Москве принимаются хаотично

Депутат Мосгордума Евгений Ступин (фракция КПРФ) затруднился дать прогноз, какие меры будут предприняты в дальнейшем московскими властями в рамках борьбы с коронавирусом. По его мнению, столичное правительство их никак не обосновывает.

Депутат Мосгордумы: "антиковидные" меры в Москве принимаются хаотично

"Мы же не знаем, как у них там карта ляжет. Они же нам не обосновывают свои меры. Мы не видим никакого научного экспертного совета, который дал бы какую-то рекомендацию. Вздумалось завтра - школы закрыли, вздумалось - перчатки обязательными сделали, вздумалось - пропуска ввели", - сказал Евгений Ступин "Правде.Ру".

"Меры хаотичные"

По его мнению, меры хаотичны и принимаются волюнтаристски.

"Они даже заседание Мосгордумы в дистанционный формат перевели. Очевидно, что это глупость. 45 человек собрать в одном очень большом зале - это не проблема. Кто принимал решение о дистанционном заседании, не ездят на метро, например. Они не понимают, как люди в метро ездят. К сожалению, сегодня такая ситуация", - сказал депутат.

"Эти меры неадекватны в силу того, что они явно не сдерживают заболевание, наоборот, они ведут к ухудшению психологического состояния общества. Просто налагается запрет. По поводу перчаток это вообще полный бред. Руки преют, соответственно, становятся доступными для проникновения бактерий. Если бы перчатки носили абсолютно правильно, может быть в какой-то степени это помогло. Но их правильно носить невозможно. Мы их, когда снимаем, касаемся внешней стороны, и на потную руку "складируются" все эти накопившиеся бактерии. Меры неадекватные", - считает Евгений Ступин.

"То, что реально нужно делать, это восстанавливать закрытые поликлиники, больницы. Но, к сожалению, московская власть действует иначе. Например, в период пандемии закрылась поликлиника на улице Вернадского, дом 101", - подчеркнул депутат Мосгордумы. 

Последние материалы
В Греции и Турции произошли землетрясения магнитудой 6,6
Три игрока тульского "Арсенала" заразились коронавирусом
Кофе и зелёный чай снижают риск смерти от COVID-19
Жириновский: во Франции может начаться гражданская война
Российский фонд мира призвал отменить Хэллоуин
Коллеги вспомнили скончавшегося автора стихотворения "Чучело-мяучело"
В ЕС будут наказывать страны, купившие "незаконные" вакцины
Путин готовится к "большому политическому событию"
Эксперт о коронавирусе в РФ: рисковать и вводить локдаун не нужно
Пресс-конференция "Аталанты" отменена из-за коронавируса
Популярное
Новости Белоруссии
Кремль раздражен Лукашенко: "Батьку" могут заменить

В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.

Кремль раздражен Лукашенко: "Батьку" могут заменить
Пир во время чумы. Кардашьян осудили за кутёж
Зарубежный
Пир во время чумы. Кардашьян осудили за кутёж
Ближний Восток
Казахстан и Узбекистан идут по опасной тропе военного сотрудничества с Турцией
Политика. Новости и аналитика
Со всей ответственностью: нашлись силы, которые спасут Россию от катастрофы
Игорь Буккер Призрак убитой кинозвезды не дает покоя Игорь Буккер Кристина Важенина Томек Багиньский: "У нашего "Ведьмака" правильное сердце" Кристина Важенина Василий Амирджанов Макрон поставил на кон республиканские ценности Василий Амирджанов
Комментарии
Со всей ответственностью: нашлись силы, которые спасут Россию от катастрофы
Макрон поставил на кон республиканские ценности
Кремль раздражен Лукашенко: "Батьку" могут заменить
Кремль раздражен Лукашенко: "Батьку" могут заменить
Со всей ответственностью: нашлись силы, которые спасут Россию от катастрофы
Макрон поставил на кон республиканские ценности
Кремль раздражен Лукашенко: "Батьку" могут заменить
Макрон поставил на кон республиканские ценности
Казахстан и Узбекистан идут по опасной тропе военного сотрудничества с Турцией
Лукашенко приказал отчислить из вузов всех протестующих студентов
Лукашенко приказал отчислить из вузов всех протестующих студентов
Коллапс системы здравоохранения ожидается не только в Омске
Со всей ответственностью: нашлись силы, которые спасут Россию от катастрофы
Что Эрдоган сказал про Карабах и мождахедов
Что Эрдоган сказал про Карабах и мождахедов
Зачем Путину был нужен телефонный разговор с Зеленским
Лукашенко рассказал, откуда у организаторов забастовок деньги
Должна ли Россия осуждать пакт Молотова-Риббентропа?
Со всей ответственностью: нашлись силы, которые спасут Россию от катастрофы
Лукашенко рассказал, откуда у организаторов забастовок деньги
Что Эрдоган сказал про Карабах и мождахедов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников