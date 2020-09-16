Вчера МИД России отменил поездку Сергея Лаврова в Берлин, где он должен был провести двустороннюю встречу со своим коллегой Хайко Маасом и принять участие в церемонии закрытия перекрёстного Года научно-образовательных партнёрств.
Был назван повод отмены поездки — изменившиеся планы немецкого министра, из-за чего "первоначальная и основная цель поездки С. В. Лаврова в столицу Германии оказалась неактуальной".
Учитывая риторику германских властей последних дней, возникает вопрос:
Маас, изменивший планы, играет на обострение отношений? Или как это следует расценивать?
Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН, считает сложившуюся ситуацию "недружественным шагом со стороны германского МИДа":
"Реакция нашего министра, естественно, была предсказуемой и вполне закономерной, потому что такие встречи должны проходить "на равных". А если не будет германского визави, то, естественно, Лаврову там делать нечего.
Это так же сигнал Берлину о недовольстве России политикой Германии в контексте данного конкретного инцидента И, видимо, ожидание шагов от Берлина — более вменяемых и основанных на принципах всё-таки нормального адекватного политического диалога, а не на огульных обвинениях, высосанных из пальца".
Дмитрий Песков надеется, что Белоруссия всегда будет для России братской страной и союзным государством.