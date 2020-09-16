Отмена визита Лаврова - сигнал Берлину: пора задуматься о риторике

Вчера МИД России отменил поездку Сергея Лаврова в Берлин, где он должен был провести двустороннюю встречу со своим коллегой Хайко Маасом и принять участие в церемонии закрытия перекрёстного Года научно-образовательных партнёрств.

Был назван повод отмены поездки — изменившиеся планы немецкого министра, из-за чего "первоначальная и основная цель поездки С. В. Лаврова в столицу Германии оказалась неактуальной".

Учитывая риторику германских властей последних дней, возникает вопрос:

Маас, изменивший планы, играет на обострение отношений? Или как это следует расценивать?

Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН, считает сложившуюся ситуацию "недружественным шагом со стороны германского МИДа":