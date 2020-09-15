МИД: Лавров сегодня в Берлин не поедет

МИД России официально объявил, что запланированный на 15 сентября визит министра иностранных дел Сергея Лаврова в Германию отменен.

Глава российского внешнеполитического ведомства должен был вместе со своим немецким коллегой Хайко Маасом принять участие в церемонии закрытия перекрестного Года научно-образовательных партнерств.

Дата мероприятия была согласована год назад и подтверждена 11 августа.

Но буквально в последний момент планы начали меняться:

3 сентября Берлин уведомил Москву, что "в рабочем графике господина Мааса произошли изменения", поэтому он не будет участвовать в церемонии, а также о том, что лимитируется время на встречу с Лавровым – 1,5 часа.