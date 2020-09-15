МИД: Лавров сегодня в Берлин не поедет

МИД России официально объявил, что запланированный на 15 сентября визит министра иностранных дел Сергея Лаврова в Германию отменен.
Глава российского внешнеполитического ведомства должен был вместе со своим немецким коллегой Хайко Маасом принять участие в церемонии закрытия перекрестного Года научно-образовательных партнерств.
Но буквально в последний момент планы начали меняться:
"Таким образом, первоначальная и основная цель поездки С. В. Лаврова в столицу Германии оказалась неактуальной, а предложенный формат двусторонних переговоров — сильно урезанным", — говорят в МИДе, аргументируя принятое решение об отмене визита Лаврова в Германию.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.