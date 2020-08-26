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Адвокат: врачам, которым угрожали из-за Навального, надо идти в полицию

Экспертное мнение

Во вторник, во время пресс-конференции, омский врач Анатолий Калиниченко рассказал о том, что, когда в его отделении спасали жизнь Алексею Навальному, ему поступали угрозы от "сторонников" блогера.

"Навальнята" распоясались вконец: то они осаждают больницу и не дают врачам спокойно работать, то, как выясняется, угрозы в соцсетях докторам шлют. На них управа будет? Почему такая вседозволенность?

Эти вопросы корреспондент "Правды.Ру" задала заместителю Председателя коллегии адвокатов, адвокату Сергею Мишонову.

Угрозы в интернете на сегодня — неизбежное зло. Искоренить которое — увы — не получится. Если только вообще не запретить общение в сети.

  • Пока существует общение в интернете, у недобросовестных людей, у злоумышленников, у манипуляторов, у негативно настроенных личностей будет возможность писать какие-то сообщения, содержащие угрозы, негативную информацию, оскорбления и так далее.

Бороться можно с этим

  • как с помощью инструментов, имеющихся в самом интернете — если речь идет о сообщениях в соцсетях,
  • так и путем обращения в правоохранительные органы, если сообщения содержат действительно угрозы, которые могут стать реальными или воспринимаются таковыми.

Если в адрес специалистов, медиков поступали какие-то угрозы, содержащие планы по причинению вреда им или их близким, то необходимо сообщить в правоохранительные органы.

Причем угрозы, я так понимаю, могут поступать и от сторонников, и от противников:

  • кто-то против того, чтобы ему (Навальному в данном случае) оказывали медицинскую помощь;
  • кто-то, наоборот, считает, что ее оказали ненадлежащим образом.

Поэтому инструкция такая:

  1.  зафиксировать это сообщение нотариально, чтобы потом в гражданском процессе отстаивать свои права и защищать свою деловую репутацию, свое достоинство;
  2.  обратиться в правоохранительные органы, незамедлительно написав заявление о том, что с такого-то адреса, с такого-то аккаунта поступают сообщения.

И уже специалисты правоохранительных органов установят IP, с которого пользователь отправил это сообщение, найдут человека, который угрожает. После этого его можно будет привлечь к ответственности за угрозы. К уголовной ответственности.

Принимался закон об угрозах в интернете…

Чтобы угроза содержала в себе состав уголовного преступления и по ней пользователя привлечь к уголовной ответственности, она (угроза) должна содержать в себе угрозу убийством или причинения тяжкого вреда здоровью. Тогда это будет иметь смысл.

В любом случае, правоохранительные органы могут привлечь как к административной, так и к уголовной ответственности человека, который пишет такие угрозы. В конце концов, соцсеть может заблокировать аккаунт такого пользователя, если просто отправить жалобу внутри самой соцсети.

  • Так называемые тролли были, есть и будут, пока существует общение в интернете.

Надо инициировать этот процесс?

Механизмы борьбы с такими сообщениями — с оскорбительными, с угрозами существуют - повторюсь - внутри самих соцсетей, инструменты эти есть — отправить жалобу администрации, а если речь о серьезных угрозах идет, то, естественно, в правоохранительные органы с просьбой провести проверку, что за пользователь на другом конце.

Может быть, он действительно вынашивает планы, чтобы осуществить какие-то противоправные действия. Есть оперативно-розыскные мероприятия, которые позволяют установить личность, идентифицировать пользователя, который отправил такие сообщения.

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