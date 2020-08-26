Адвокат: врачам, которым угрожали из-за Навального, надо идти в полицию

Во вторник, во время пресс-конференции, омский врач Анатолий Калиниченко рассказал о том, что, когда в его отделении спасали жизнь Алексею Навальному, ему поступали угрозы от "сторонников" блогера.
"Навальнята" распоясались вконец: то они осаждают больницу и не дают врачам спокойно работать, то, как выясняется, угрозы в соцсетях докторам шлют. На них управа будет? Почему такая вседозволенность?
Эти вопросы корреспондент "Правды.Ру" задала заместителю Председателя коллегии адвокатов, адвокату Сергею Мишонову.
Угрозы в интернете на сегодня — неизбежное зло. Искоренить которое — увы — не получится. Если только вообще не запретить общение в сети.
Бороться можно с этим
Если в адрес специалистов, медиков поступали какие-то угрозы, содержащие планы по причинению вреда им или их близким, то необходимо сообщить в правоохранительные органы.
Причем угрозы, я так понимаю, могут поступать и от сторонников, и от противников:
Поэтому инструкция такая:
И уже специалисты правоохранительных органов установят IP, с которого пользователь отправил это сообщение, найдут человека, который угрожает. После этого его можно будет привлечь к ответственности за угрозы. К уголовной ответственности.
Принимался закон об угрозах в интернете…
Чтобы угроза содержала в себе состав уголовного преступления и по ней пользователя привлечь к уголовной ответственности, она (угроза) должна содержать в себе угрозу убийством или причинения тяжкого вреда здоровью. Тогда это будет иметь смысл.
В любом случае, правоохранительные органы могут привлечь как к административной, так и к уголовной ответственности человека, который пишет такие угрозы. В конце концов, соцсеть может заблокировать аккаунт такого пользователя, если просто отправить жалобу внутри самой соцсети.
Надо инициировать этот процесс?
Механизмы борьбы с такими сообщениями — с оскорбительными, с угрозами существуют - повторюсь - внутри самих соцсетей, инструменты эти есть — отправить жалобу администрации, а если речь о серьезных угрозах идет, то, естественно, в правоохранительные органы с просьбой провести проверку, что за пользователь на другом конце.
Может быть, он действительно вынашивает планы, чтобы осуществить какие-то противоправные действия. Есть оперативно-розыскные мероприятия, которые позволяют установить личность, идентифицировать пользователя, который отправил такие сообщения.
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.