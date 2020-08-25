Врач, лечивший Навального в Омске, получал угрозы в интернете

Заместитель главного врача омской больницы скорой помощи, куда был доставлен из аэропорта внезапно занедуживший Алексей Навальный, рассказал, что он получает сообщения с угрозами.
"Когда мы занимались лечением Алексей Навального, я получил несколько десятков угроз физической расправы в социальных сетях - против меня лично, против моей семьи, моих детей, - сказал Анатолий Калиниченко журналистам. - Это, конечно, ни на что не повлияло, мы лечили человека, и эти угрозы не были его виной."
Главный врач больницы Александр Мураховский сказал, что, хотя ему лично никто не угрожал, ажиотаж вокруг состояния Навального нарушил нормальное функционирование больницы:
"Там было очень много людей, каретам скорой помощи иногда было трудно проехать, все было заблокировано. Они снимали пациентов, которых привозила скорая помощь, что недопустимо ни при каких обстоятельствах", - пояснил доктор Мураховский.
В Берлине ещё не готовы подтвердить, что оппозиционного политика Алексея Навального отравили.