Врач, лечивший Навального в Омске, получал угрозы в интернете

Заместитель главного врача омской больницы скорой помощи, куда был доставлен из аэропорта внезапно занедуживший Алексей Навальный, рассказал, что он получает сообщения с угрозами.

"Когда мы занимались лечением Алексей Навального, я получил несколько десятков угроз физической расправы в социальных сетях - против меня лично, против моей семьи, моих детей, - сказал Анатолий Калиниченко журналистам. - Это, конечно, ни на что не повлияло, мы лечили человека, и эти угрозы не были его виной."

Сторонники блогера здорово осложнили работу больницы

Главный врач больницы Александр Мураховский сказал, что, хотя ему лично никто не угрожал, ажиотаж вокруг состояния Навального нарушил нормальное функционирование больницы:

"Там было очень много людей, каретам скорой помощи иногда было трудно проехать, все было заблокировано. Они снимали пациентов, которых привозила скорая помощь, что недопустимо ни при каких обстоятельствах", - пояснил доктор Мураховский.

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