Медсестра: сторонники Навального мешали нам, как могли

Сотрудники омской БМСП №1 еще долго будут вспоминать дни, когда они спасали жизнь Алексей Навального.

И не из-за громкого имени пациента, а из-за неадекватного, с точки зрения здравого смысла, поведения сторонников.

Как рассказала на своей странице в соцсети одна из медсестер больницы, "навальнята" старательно мешали медикам спасать их кумира:

Как становится понятно из поста медработника, сторонникам Навального, по большому счету, было не особо волнительно за состояние его здоровья - они изо всех сил старались раскрутить вокруг события информационную шумиху.

Но что интересно: