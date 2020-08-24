Медсестра: сторонники Навального мешали нам, как могли

Сотрудники омской БМСП №1 еще долго будут вспоминать дни, когда они спасали жизнь Алексей Навального.
И не из-за громкого имени пациента, а из-за неадекватного, с точки зрения здравого смысла, поведения сторонников.
Как рассказала на своей странице в соцсети одна из медсестер больницы, "навальнята" старательно мешали медикам спасать их кумира:
Как становится понятно из поста медработника, сторонникам Навального, по большому счету, было не особо волнительно за состояние его здоровья - они изо всех сил старались раскрутить вокруг события информационную шумиху.
Белорусская оппозиция анонсировала 23 августа масштабную акцию протеста в Минске.