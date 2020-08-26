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Токсиколог: "по Навальному" верить стоит выводам омских врачей

Экспертное мнение

В понедельник врачи клиники Шарите, куда был перевезен блогер Алексей Навальный, заявили, что он отравился веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, но не смогли сказать, каким именно.

Однако в тот же день главврач отделения омской больницы доктор Александр Сабаев сообщил журналистам, что у Навального отрицательный результат теста на любые препараты, в том числе ингибиторы холинэстеразы.

Как получилось, что одни и те же анализы, сделанные в разных местах, дали противоположные результаты?

Об этом корреспондент "Правды.Ру" поговорил с доктором наук, руководителем отдела токсикологии и психореабилитации НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе Виктором Шиловым.

Я более склонен доверять нашим специалистам. Почему я не должен доверять омским, московским врачам, а доверять "Шарите"? Тем более она уже имеет репутацию по Ющенко. Диагноз вполне обоснованный был. У меня нет основания сомневаться в диагнозе, который установили омские врачи. Тем более у немецких врачей была возможность все это выяснить на месте, поскольку они прилетали в Омск. Я думаю, что не отказали в любой информации с учетом резонанса.

Может ли это быть "побочка" препаратов, которые Навальный принимал?

Все могло быть. Я просто не знаю, какие препараты он принимал. Есть медицинские лекарственные препараты, которые обладают тоже таким же воздействием на холинэстеразы. Но информации, принимал он или нет, у меня нет.

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Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.

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