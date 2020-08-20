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Для начала диалога с протестующими Лукашенко надо выпустить Бабарико

Экспертное мнение

В одной из своих публикаций на текущей неделе CNN поведала о том, что белорусский президент Александр Лукашенко поставил президента России Владимира Путина перед рискованным выбором.

И даже дали последнему совет, как выйти из непростой ситуации (об этом подробнее здесь).

Провокационный материал комментирует для "Правды.Ру" Иосиф Дискин, политолог, заместитель председателя научного совета акционерного общества "Всероссийский центр изучения общественного мнения":

"Первое, мы все хорошо понимаем, что CNN — это такой рупор глобалистских демократов, которые традиционно всегда выступали с позиции дестабилизации.

Что заявил Владимир Владимирович? Он в очередной раз напомнил, что руководство России всегда имеет дело с законными властями государств. И в этом смысле взаимодействие Путина с Лукашенко — это прямое следование действующим обязательствам России по огромному количеству договоров и соглашений, это и союзное государство, и ОДКБ в военной области, и евразийское соглашение, и так далее.

Американцы же не сомневаются в пятой статье устава НАТО не тогда, когда это касается какой-то периферии, скажем, Украины, а когда это касается ядра НАТО. Есть пятая статья — нападение на одного из членов НАТО означает нападение на всех.

  • Ровно на тех же позициях стоит Россия.

Внешняя агрессия по отношению к Белоруссии встретит поддержку её Россией в соответствии с принятыми на себя обязательствами.

Ни о каких "зелёных человечках" речи не идёт. Речь идет об ответе на внешнюю агрессию.

Второе, "само рассосётся". Ясно, что CNN рассчитывает, что, скорее всего, Путин не будет вмешиваться, и ход событий приведёт к отстранению Лукашенко.

Моя точка зрения — всё не так однозначно. Пока, конечно, Александр Григорьевич делает всё для того, чтобы углубить внутриполитический кризис в Белоруссии, его реакция, на мой взгляд, малоадекватна.

  • Но при этом есть ещё сценарий (кстати, CNN это не рассматривает), который говорит: выпустите Бабарико.

Все же понимают, что арест многолетнего президента Белгазпромбанка является надуманным. Человек авторитетный в бизнес-кругах в Белоруссии, поэтому он и считал возможным выдвигать себя, искренний советник союзнических отношений между Россией и Белоруссией, о которых, кстати, говорили и Путин, и Лукашенко.

  • И это вполне авторитетная фигура, которая может начать переговоры о путях стабилизации.

Радикальная оппозиция требует немедленной отставки Лукашенко. Но, я думаю, что это бессмысленные мечты, потому что очень много людей в Белоруссии реально опасаются, что уход Лукашенко ввергнет страну в гражданскую войну.

Давайте посмотрим на митинги оппозиции

В воскресенье вышло 100 тысяч человек. Сторонников президента вышло тоже тысяч 70. Неважен численный перевес. Но это говорит о том, что страна расколота, это прямой путь к гражданской войне. Нужен способ, где обе стороны начали бы вести диалог в рамках коридора возможного.

Коридор возможного, на мой взгляд, довольно простой, о чём, кстати, Лукашенко и сказал.

  • Гражданское общество и обе стороны присоединяются к поправкам к Конституции.
  • После этого Конституция выносится на всеобщее голосование.
  • И как только она будет принята, появляются легальные основания для того, чтобы проводить перевыборы в парламент, перевыборы президента и так далее.

С одной стороны, оппозиция чувствует себя победителем, потому что она будет считать, что они добились проведения честных выборов. А сторонники Лукашенко будут чувствовать себя победителями, потому что они отстояли легальный механизм революции власти.

Причём Бабарико всегда может говорить, что, ребята, я уж точно не сторонник Александра Григорьевича, поскольку по его милости оказался в тюрьме, но я сторонник мирного развития Белоруссии, неконфликтного и я сторонник того, чтобы белорусские предприятия продолжали работать, чтобы развивалась экономика, и чтобы наши российские союзники оказывали помощь, будучи уверенными, чтобы эта помощь не будет использована во зло.

Вот вам сценарий, при котором все будут чувствовать себя победителями. А это всегда в такого рода переговорах является абсолютно необходимым условием.

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