CNN: Лукашенко поставил Путина перед рискованным выбором

После того, как стало известно о телефонных разговорах белорусского и российского президентов, состоявшихся в минувшие выходные, CNN разразилась большой статьей с "анализом" последствий, которые "неминуемо повлечет за собой" помощь РФ Белоруссии.

Что пишут

По мнению журналиста Ника Патона Уолша, автора материала, белорусский президент Александр Лукашенко — экстраординарная фигура на постсоветском пространстве, поскольку "в течение 26 лет он оставался выдающейся фигурой в своей обнищавшей стране".

За время его (Лукашенко) правления, как сообщает своим читателям Уолш,

"центральноазиатские диктаторы умерли или отошли в сторону, президент России Владимир Путин пережил олигархов, диссидентов и санкции, а соседняя Украина пережила две революции и гражданскую войну".

Но все может измениться в одночасье, предупреждает автор статьи.

Два телефонных звонка в эти выходные знаменуют собой поворотный момент. И это чревато геополитическим риском, значительно большим, чем-то внимание, которое привлекает к себе политический кризис в Белоруссии "в европейских столицах" и в России:

"Напоминая о жестоких протестах 2014 года в Киеве, белорусские протесты — пока еще локализованный момент инакомыслия могут погрузить Европу в кризис".

"Белоруссии как государству приходит конец"

Журналист CNN видит в договоренностях между Путиным и Лукашенко прямую угрозу:

"Как бы сильно Лукашенко ни настаивал на автономии Беларуси впоследствии, именно в этот момент он прекратил свои беспорядочные ухаживания за Европейским Союзом и прямо обратился к своему более жесткому восточному соседу. Следующий шаг — это шаг Путина, но он не очевиден и не прост. Вероятнее всего.

Полномасштабная военная интервенция России в Беларусь

После того, как Путин решит помочь "соседу" навести порядок он, наверняка, введет своих прославленных "зеленых человечков", как это было уже на Украине. И окончательно установит контроль над жизненно важным соседом. Беларусь необходима Путину для обеспечения региональной безопасности. В обороне это территориальный буфер между НАТО и Польшей. Кроме того, она обеспечивает доступ к Сувалкскому ущелью, что позволит России наводнить его танками, отрезав прибалтийских НАТО от остальной части европейского западного материка.

Чем рискует Путин

Вводя военных в Белоруссию Путин рискует потерять доверие в собственной стране, где и без того участились протестные акции в крупных городах.

Во-вторых, это риск санкций и ответной реакции Запада, когда русский марш в сторону Сувалкского ущелья вызовет огромный сигнал тревоги НАТО. Президент США Дональд Трамп может рассматриваться как подозрительно пропутинский во многом из того, что он делает. Но "не увидеть" этого не сможет — у него самого президентская гонка в разгаре.

Российская экономика не выдержит дальнейшего давления. Короче говоря, от грубого марша российской бронетехники на Минск можно потерять больше, чем выиграть.

Кремль-мастер медленной игры и неожиданных ходов.

Освобождение Беларусью более 30 российских военнопленных, обвиняемых в наемничестве, сопровождалось комментарием Кремля о том, что "соответствующие ведомства" двух стран-читай, спецслужбы — теперь тесно сотрудничают. И ничто не мешает российскому президенту внедрить в ряды белорусов своих агентов, чтобы "подавить протесты изнутри".

Уход Лукашенко для России — худший вариант сейчас

Тесные связи двух стран — экономические и социальные — могут разрушиться, если к власти в Белоруссии на смену Лукашенко придет любое правительство, так как оно, скорее всего, обратится на запад к ЕС за немедленной помощью и ратификацией. Последний раз, когда российский сосед так быстро смотрел на Запад, была Украина, и Кремль вторгся. Существует слишком много вероятных недостатков и рисков, чтобы сделать падение Лукашенко, без тщательно спланированной альтернативы, привлекательным.

Совет Путину от CNN

Ничего не делай, неделю или две

Пусть давление на Лукашенко растет, а дисфункция усиливается, поскольку протесты начинают влиять на обычную жизнь.

Другие протестные движения со временем ослабли, как только насилие спецназа утихло, синяки протестующих исчезли, и обычные заботы стали более важными. Практические соображения преобладают над идеологией, когда население десятилетиями имеет дело с коррумпированным и репрессивным правительством. Важность рабочих мест и зарплат станет очевидной, когда эйфория от свободы самовыражения и бунта начнет угасать.

Лидер протестующих в настоящее время находится в Литве, и поэтому со временем толпе может не хватить концентрации и мотивации.