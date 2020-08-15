Белорусский лидер Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин уверены, что в скором времени будут урегулированы все возникшие проблемы в Белоруссии.
Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
"С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы", — сказано в сообщении.
"В связи с состоявшимся накануне возвращением в Россию ранее задержанных в Белоруссии 32 граждан дана позитивная оценка тесному взаимодействию профильных ведомств по данному вопросу", — отметили в Кремле.
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