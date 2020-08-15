В Кремле рассказали о разговоре Путина и Лукашенко

Белорусский лидер Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин уверены, что в скором времени будут урегулированы все возникшие проблемы в Белоруссии.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.