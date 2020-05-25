Президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия считает, что эпидемия коронавируса в России завершится "к концу лета".
"Я думаю, что к концу лета мы эту заразу победим", — сказал Бокерия в интервью РИА "Новости".
Напомним, Роспотребнадзор сообщил, что Россия прошла пик пандемии, и 44 региона в стране уже сегодня готовы начать выходить из режима ограничительных мер.
А в субботу стало известно, что в мировом коронавирусном "антирейтинге" Россию, до того дня занимавшую вторую строчку, потеснила Бразилия.
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Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.