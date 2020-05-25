Лео Бокерия: к концу лета мы закроем эпидемию коронавируса

Президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия считает, что эпидемия коронавируса в России завершится "к концу лета".

"Я думаю, что к концу лета мы эту заразу победим", — сказал Бокерия в интервью РИА "Новости".

Напомним, Роспотребнадзор сообщил, что Россия прошла пик пандемии, и 44 региона в стране уже сегодня готовы начать выходить из режима ограничительных мер.

А в субботу стало известно, что в мировом коронавирусном "антирейтинге" Россию, до того дня занимавшую вторую строчку, потеснила Бразилия.