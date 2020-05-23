Бразилия стала второй страной в мире по количеству заболевших новым типом коронавируса, потеснив Россию.
В стране зафиксировано 331 тысяча случаев заболеваемости. За последние сутки в Бразилии заболели COVID-19 почти 21 тысяча человек.
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