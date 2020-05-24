44 из 85 российских регионов готовы начать выход из ограничений по коронавирусу.
Об этом объявила Анна Попова, глава Роспотребнадзора.
Однако, по словам санитарного врача, несмотря на то, что пик заболеваемости пройден, смертность пока еще будет продолжать расти, поскольку
"То, что будет нарастать количество погибших от коронавирусной инфекции, к сожалению, очевидно. Так происходит в каждой стране: пик количества погибших от коронавирусной инфекции идетза верхней точкой ежесуточной регистрации прироста заболевания, он идет позже", — сказала Попова в эфире ТК "Россия 1".
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