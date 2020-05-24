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Роспотребнадзор: пик пандемии пройден, но смертность пока будет расти

Россия

44 из 85 российских регионов готовы начать выход из ограничений по коронавирусу.

Об этом объявила Анна Попова, глава Роспотребнадзора.

Однако, по словам санитарного врача, несмотря на то, что пик заболеваемости пройден, смертность пока еще будет продолжать расти, поскольку

  • "пик смертности во время эпидемии наступает позже пика заболеваемости".

"То, что будет нарастать количество погибших от коронавирусной инфекции, к сожалению, очевидно. Так происходит в каждой стране: пик количества погибших от коронавирусной инфекции идетза верхней точкой ежесуточной регистрации прироста заболевания, он идет позже", — сказала Попова в эфире ТК "Россия 1".

На утро 25 мая в России

  • Выявлено 344 481 заражений коронавирусом,
  • из них за сутки - 8 599.
  • Выздоровели 113 299 больных.
  • Летальных исходов 3 541

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Темы анна попова коронавирус роспотребнадзор
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